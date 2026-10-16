L'iniziativa in programma il 17 ottobre al Capovaticano Resort di San Nicolò di Ricadi approfondirà il valore delle relazioni nei percorsi di cura, con un focus su comunicazione e sostenibilità organizzativa
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La qualità di un sistema sanitario passa anche dalla fiducia nelle istituzioni, dalla capacità di comunicare e dalle relazioni che accompagnano le persone nei percorsi di cura. Sono questi i temi al centro del convegno “Le leve intangibili in sanità: marca, comunicazione e coinvolgimento dei caregiver nell'ecosistema della cura”, in programma sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 12:30 alle 17:30, al Capovaticano Resort di San Nicolò di Ricadi.
Responsabili scientifici dell'iniziativa sono Michele Costabile, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese alla Luiss e direttore del Centro di Ricerca Luiss-X.ITE, e Francesco Giorgino, professore di marketing e comunicazione alla Luiss, direttore del Master in Comunicazione e Marketing politico-istituzionale della School of Government e direttore dell'Ufficio Studi Rai. Due autorevoli studiosi che porteranno nel dibattito sanitario le prospettive del marketing, della comunicazione e della gestione delle relazioni.
L'incontro propone una riflessione su come coniugare qualità delle cura, sostenibilità organizzativa e partecipazione. Nel paradigma One Health, che riconosce l'interdipendenza tra salute delle persone, ambiente e comunità, identità e reputazione delle organizzazioni sanitarie, comunicazione istituzionale e coinvolgimento dei cittadini diventano strumenti per costruire fiducia e sostenere la continuità assistenziale.
Particolare attenzione sarà dedicata ai caregiver , le persone che affiancano chi vive una malattia, un disturbo o una condizione di fragilità. Il loro contributo attraversa tutte le età e comprende ascolto, sostegno emotivo e aiuto concreto nella quotidianità. Una dimensione dell'assistenza essenziale soprattutto nei percorsi più complessi, nei quali il trattamento clinico si intreccia con una rete di relazioni responsabilità e condivise.
I lavori scientifici si apriranno alle ore 13:30 con la presentazione degli obiettivi formativi. Seguiranno due lectio magistralis: Francesco Giorgino approfondirà come creare e gestire valore sanitario nell'era del One Health e della Brand Community; Michele Costabile analizzerà l'ecosistema “trattamento-assistenza” e il ruolo dei caregiver nel percorso di cura.
Nel pomeriggio, i due relatori guideranno il confronto con i partecipanti su comunicazione, fiducia, marca e partecipazione dei caregiver. Sono inoltre previsti gli interventi di Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; Pasqualina Straface, Assessore regionale all'inclusione sociale, welfare e pari opportunità; Angelo Brutto , Presidente della Commissione Sanità e attività sociali e formative; Ernesto Esposito, Dirigente generale del Dipartimento Salute e servizi sanitari; Francesco Lucia, Dirigente di Settore per prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica; e Rubens Curia , portavoce regionale della Comunità Competente.
L'obiettivo è favorire l'integrazione tra competenze cliniche, manageriali e organizzative, offrendo strumenti di lettura e confronto per una sanità capace di valorizzare anche le risorse relazionali dell'ecosistema della cura.