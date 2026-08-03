La nave ha gettato le ancore in rada e lo sbarco è avvenuto tramite imbarcazioni più piccole che hanno fatto la spola con il porto. Diversi turisti hanno scelto di restare in città

È tornata a Vibo Marina la Wind Surf, la più grande nave a vela da crociera al mondo. Da questa mattina la spettacolare imbarcazione staziona di fronte al porto attirando la curiosità e gli sguardi affascinati di residenti e villeggianti.

A inizio luglio la sua prima tappa a Vibo Marina aveva scatenato non poche polemiche, con le condizioni della Banchina Bengasi che avevano messo in forse la sosta della nave. Allora come anche oggi i turisti stranieri a bordo sono stati fatti sbarcare con piccole imbarcazioni che hanno fatto la spola tra la Wind Surf – ferma al largo – e il porto.

Parecchi di loro si sono fermati proprio a Vibo Marina: c’è chi ha voluto fare il bagno in mare e chi ha deciso di optare per una passeggiata per le vie del centro. Altri turisti ancora hanno optato per brevi tour organizzati in altri centri della costa vibonese.