Tra loro 35 donne e 38 bambini. Applausi scroscianti all’arrivo. Solo 34 sono rimasti a Crotone affidati alla Croce Rossa, gli altri sono stati accompagnati in altre strutture tra Roma e Isernia

CROTONE - Un gruppo di 218 migranti, in prevalenza siriani e pakistani, è sbarcato a Crotone dalla nave della Guardia Costiera Fiorillo nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Si tratta, in particolare di 145 uomini, 35 donne e 38 bambini. Tutti, al loro arrivo, hanno espresso la loro gioia, salutando la terra che li ha accolti con scroscianti applausi. Del gruppo, 152 sono stati accompagnati in un centro di accoglienza di Roma, 14 sono stati destinati ad Isernia, 18 a Teramo e 34 sono stati affidati alla Croce rossa italiana di Crotone.