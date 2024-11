La nazionale italiana magistrati sfiderà la nazionale italiana sindaci. Tra quest'ultimi anche Mario Occhiuto, Giuseppe Falcomatà e il sindaco di Paola Basilio Ferrari

Tutto pronto allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza per la Partita del Cuore, l'evento organizzato dall'associazione Animed, presieduta da Cinzia Falcone, per il contrasto al femminicidio. In campo la nazionale italiana magistrati e la nazionale italiana sindaci. Nella rappresentativa dei primi cittadini anche Mario Occhiuto, Giuseppe Falcomatà e il sindaco di Paola Basilio Ferrari.

L’incasso della vendita dei biglietti verrà devoluto a “Mondiversi onlus”, associazione che comprende il “Centro anti-violenza Fabiana” di Corigliano Calabro fondato dopo l’omicidio della giovane studentessa Fabiana Luzzi.