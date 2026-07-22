La nostra è tra le regioni più colpite da un'emergenza che si ripete ogni estate. Dietro molti roghi c'è la mano dell'uomo: distruggere una foresta significa compromettere ambiente, sicurezza e futuro, e impone una riflessione su prevenzione, responsabilità e certezza della pena
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Alcune estati si consegnano alla memoria collettiva per la generosità dei raccolti, per la magnificenza della luce, per il respiro quieto dei paesaggi. Altre che la storia archivia sotto il segno della cenere. Quella che l'Italia sta attraversando appartiene dolorosamente a questa seconda categoria. Da giorni il Paese assiste, quasi attonito, all'avanzare di una devastazione che assume ormai i contorni di una vera emergenza nazionale. La Calabria, ancora una volta, figura fra gli epicentri di questa tragedia: montagne annerite, macchia mediterranea ridotta a un sudario di carbone, fauna annientata, cieli offuscati da colonne di fumo che sembrano oscurare perfino il senso della nostra responsabilità civile.
Ogni estate il medesimo copione si ripete con una puntualità sinistra, fino a trasformare l'eccezione in una consuetudine. L'incendio diviene cronaca quotidiana, quasi un fenomeno stagionale, mentre la sua origine continua troppo spesso ad affondare nelle profondità più oscure dell'agire umano. Dietro molte di quelle fiamme si cela la deliberata volontà di distruggere, l'arbitrio di chi ritiene che il fuoco possa costituire uno strumento di rivalsa, di intimidazione o di regolamento di conti.
Il piromane incarna una delle più inquietanti espressioni dell'inciviltà contemporanea. Nessuna definizione riesce a contenere la gravità del gesto compiuto da chi appicca il fuoco con piena coscienza delle conseguenze. Egli colpisce il patrimonio ambientale, incrina l'equilibrio degli ecosistemi, compromette la sicurezza delle comunità, dissolve un'eredità naturale costruita nel corso dei secoli. La sua mano imprime alle fiamme un carattere profondamente eversivo, poiché aggredisce un bene che trascende la proprietà privata e appartiene all'intera collettività.
Ancora più desolante appare la miseria culturale di quanti alimentano gli incendi per consumare una vendetta nei confronti del proprietario di un terreno. Una logica primitiva, incapace di comprendere che il bosco esercita una funzione insostituibile per l'intero territorio. Le foreste custodiscono la biodiversità, proteggono il suolo dall'erosione, regolano il ciclo delle acque, mitigano le temperature, assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno. Distruggerle equivale a sottrarre qualità della vita alla comunità intera.
Delitti di tale portata meritano pene esemplari, certe e tempestive. L'incendio doloso reca un'offesa che travalica il danno patrimoniale: compromette la salute pubblica, altera l'equilibrio ambientale, produce conseguenze economiche ingentissime e priva le generazioni future di un patrimonio irriproducibile. La clemenza, in simili circostanze, finisce per trasformarsi in un incentivo all'impunità.
Vi è poi una deriva ancora più inquietante. Le cronache restituiscono episodi di incendi appiccati lungo le autostrade, ai margini delle grandi arterie di comunicazione, in prossimità delle infrastrutture ferroviarie. In questi casi perfino l'ipotesi della ritorsione perde qualsiasi plausibilità. Rimane soltanto il culto della distruzione, l'ebbrezza irresponsabile del caos.
Le cifre delineano con impietosa chiarezza la dimensione del fenomeno. Nei primi sei mesi del 2026 sono andati distrutti in Italia oltre 9.500 ettari di territorio, con un incremento superiore al trentasei per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La Calabria rientra fra le regioni maggiormente colpite, con oltre 1.500 ettari già divorati dalle fiamme. Dietro questi numeri si cela una perdita incalcolabile: milioni di alberi scomparsi, habitat compromessi, specie animali sterminate, enormi quantità di anidride carbonica liberate nell'atmosfera, terreni destinati a perdere fertilità e una crescente esposizione al dissesto idrogeologico.
Ogni incendio lascia infatti una duplice eredità. Alla devastazione immediata segue una lenta agonia del territorio. Le radici che trattenevano il terreno scompaiono, la pioggia trascina il suolo verso valle, aumentano il rischio di frane e alluvioni, si accelera la desertificazione, si impoverisce la biodiversità, si altera il delicato equilibrio climatico. La cenere rappresenta soltanto l'epilogo visibile di un processo di degradazione destinato a protrarsi per decenni.
Risuonano allora con straordinaria attualità le parole delle Georgiche di Virgilio, autentico poema della civiltà rurale, dove la terra viene presentata come una presenza viva, capace di ricambiare soltanto chi la custodisce con sapienza e dedizione. Una civiltà che incendia la propria madre naturale finisce inevitabilmente per consumare anche sé stessa.
La grandezza di un popolo si misura dal rispetto che riserva al proprio paesaggio. Ogni bosco salvato rappresenta una vittoria della civiltà; ogni incendio doloso costituisce una sconfitta dello Stato, della cultura e della coscienza collettiva.