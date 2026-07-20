Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, a causa di un incendio boschivo, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione sud a Morano Calabro, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con uscita obbligatoria allo svincolo di Morano Calabro e rientro a Frascineto o Sibari. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la viabilità appena possibile.