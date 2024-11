Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Concessi un obbligo di firma e due arresti domiciliari

VIBO VALENTIA - Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha deciso la scarcerazione di santo Romano, 64 anni, funzionario dell’Eurocoop arrestato il 20 maggio scorso nell’ambito dell’operazione “Bis in idem”. L’inchiesta, condotta dalla Procura di Vibo Valentia verte sulla presunta indebita concessione di incentivi pubblici di cui la società avrebbe goduto. Per Romano il Tdl ha deciso l’obbligo di dimora. Arresti domiciliari per altri due indagati: Silvio Pellegrino, 60 anni, e Simone Golino, 39 anni, amministratori della Eurocoop.