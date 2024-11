L’incidente, che è avvenuto nel tratto compreso dal km 504 al km 511, ha coinvolto una vettura e due moto L’Anas ha provveduto alla chiusura al traffico della strada statale 18 “Tirrena Inferiore” tra Scilla e Bagnara Calabra

BAGNARA (RC) - L'Anas comunica che a causa di un incidente la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” è stata temporaneamente chiusa al traffico tra Scilla e Bagnara Calabra. L’incidente, che è avvenuto nel tratto compreso dal km 504 al km 511, ha coinvolto una vettura e due moto. Si segnalano due feriti. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine. Il tratto stradale sarà riaperto non appena saranno rimossi i mezzi incidentati. L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile sul sito web http://www.stradeanas.it/traffico oppure con l'applicazione 'VAI', disponibile gratuitamente per Android, Ipad e Iphone (http://www.stradeanas.it/vaiapp). L’Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l’informazione sulla viabilità e sul traffico di rilevanza nazionale è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il Numero Verde per l’A3 800.290.092. (ci)