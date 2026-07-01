Apriranno ufficialmente sabato 4 luglio i canali di vendita per l’acquisto dei biglietti per il nuovo Intercity diretto Locride-Roma Termini, un collegamento che promette di coprire la distanza in circa 8 ore. Il servizio, che si ispira alla proposta tecnica del gruppo "Gelsomini Link", mira ad abbattere l'isolamento storico di un territorio che per troppo tempo è rimasto ai margini delle grandi direttrici ferroviarie. Quattro le fermate confermate nell'area della Locride, garantendo una copertura capillare per l'intero comprensorio. Il servizio in fase sperimentale partirà, come anticipato da questa testata, lunedì 6 luglio.

Secondo il cronoprogramma, il treno verso nord partirà da Reggio Calabria alle 7:25, toccherà Melito Porto Salvo alle 7:46 e farà tappa a Roccella Jonica alle 9:21, per poi proseguire verso Soverato e Catanzaro Lido, arrivando a Roma Termini alle 17:34. Per quanto riguarda il percorso inverso, il treno di ritorno è programmato per lasciare la stazione di Roma Termini alle 9:26, con rientro previsto a Roccella alle 17:30 e fine della corsa a Reggio Calabria alle 19:17.