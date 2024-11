Una bottiglietta di plastica con del liquido infiammabile e un accendino sono stati lasciati sul parabrezza dell'auto di Luigi Levato

CATANZARO - Una bottiglietta con del liquido e infiammabile e un accendino lasciati sul parabrezza dell'auto. Un chiaro atto intimidatorio perpetrato ai danni del consigliere comunale di Catanzaro Luigi Levato, che ha subito reso noto l'accaduto. "Ho provveduto a denunciare formalmente l'accaduto alla Questura di Catanzaro - ha dichiarato - alla quale ho segnalato come il gesto, a mio avviso dal chiaro sapore intimidatorio, sia riconducibile alla mia attivita' di amministratore comunale, prima come consigliere circoscrizionale, negli ultimi anni come militante del movimento "Per Catanzaro" e adesso nel gruppo di "Forza Italia".