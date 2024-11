Una bottiglia con del liquido infiammabile e un accendino sarebbero stati lasciati nei pressi di uno dei cantieri edili gestiti dall'azienda dell'imprenditore

CROTONE - L'intento, come sempre in questi casi, è chiaro. Il linguaggio delle intimidazioni è ormai tristemente chiaro ad amministratori e imprenditori calabresi. Questa volta, nel mirino di ignoti malviventi è finito il Presidente di Confindustria Crotone, Michele Lucente. Una bottiglia contenente del liquido infiammabile ed un accendino sono stati fatti trovare davanti al cantiere edile di via Pio La Torre, gestito dal gruppo che fa capo al presidente della locale confederazione degli industriali. È stato lo stesso Lucente a denunciare l'episodio - che risale a qualche giorno fa ma è stato reso noto solo nelle scorse ore- recandosi presso gli uffici della questura di Crotone, che ha subito avviato le indagini. (lc)