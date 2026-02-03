Due anni fa la struttura, intitolata a Piersanti Mattarella e gestita da Associazione Valentia, era stata pesantemente vandalizzata. Ora la ripartenza e l’invito ai cittadini a contribuire

A Isola di Capo Rizzuto nel bene confiscato alla criminalità organizzata denominato Casa della Legalità “Piersanti Mattarella”, oggi gestito da Associazione Valentia, prende avvio il percorso per aprire una Biblioteca di comunità. Lo riporta una nota stampa a firma dello stesso sodalizio, guidato dal giovane vibonese Anthony Lo Bianco.

L’iniziativa punta a restituire pienamente alla cittadinanza un bene pubblico, trasformandolo in uno spazio stabile di lettura, studio, incontro e partecipazione. Un progetto che assume un valore ancora più significativo perché due anni fa l’immobile è stato vandalizzato, subendo importanti danneggiamenti. Oggi la risposta è quella di ripartire con un processo di rigenerazione sociale e culturale fondato sull’uso collettivo, sulla cura e sulla presenza quotidiana delle persone.

«Vogliamo aprire una biblioteca in questo bene confiscato perché la legalità non può restare una parola: deve diventare vita concreta, servizi, opportunità», dichiara Anthony Lo Bianco, presidente di Associazione Valentia. «Dopo la devastazione, la risposta più forte è costruire. Un libro donato non è solo un oggetto: è un gesto di comunità, un pezzo di futuro che resta a disposizione di tutti».

Per avviare la Biblioteca di comunità, Associazione Valentia lancia un appello pubblico alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e alle realtà del territorio: donare libri in buono stato per costruire il primo patrimonio librario condiviso. In questa fase la raccolta riguarda in particolare: narrativa e classici, saggistica divulgativa, libri per bambini e ragazzi.

«Questa biblioteca non la può fare un’associazione da sola: la fa una comunità quando decide di metterci qualcosa di proprio», aggiunge Lo Bianco. «Chiediamo un gesto semplice e accessibile: se hai un libro in buono stato, portalo. Sarà un libro di tutti».

Di seguito i riferimenti utili per poter fare una donazione di libri:

• Luogo: Via Faro 79, Isola di Capo Rizzuto (Casa della Legalità “Piersanti Mattarella”)

• Giorni e orari: lunedì–venerdì, 09:00–14:00 e 14:00–19:00

• Contatti: +39 353 3859112 / +39 389 5619129