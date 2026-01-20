La struttura comprende nido e scuola materna. Al taglio del nastro nei giorni scorsi presenti l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittimberga e la dirigente scolastica Adduci: «Diventerà modello di eccellenza»

Inaugurato a Isola di Capo Rizzuto, nel quartiere Sant’Anna, un polo d’Infanzia che ospiterà 50 bambini. Realizzata con finanziamento da fondi Pnrr, la nuova struttura sarà fruibile per 32 alunni della scuola materna, mentre per l’asilo nido ci saranno 12 posti per i divezzi e 6 per i lattanti.

L'importo totale del progetto è di 1.406.952,86€ di cui 783.775€ sono stati spesi per la sicurezza. Soddisfatta l’amministrazione comunale che parla di passo decisivo nel panorama educativo del suo vasto territorio.

L’inaugurazione ha visto la presenza del sindaco Mariagrazia Vittimberga e della sua Giunta, dei consiglieri comunali, delle associazioni, della dirigente scolastica Michela Adducci e il Ccomandante della Tenenza dei carabinieri di Isola oltre ad altre autorità istituzionali e religiose.

«Si tratta di una novità assoluta per il territorio: il primo Polo d’Infanzia all’avanguardia dedicato alla fascia 0-6 anni in una zona distante dal centro della città, pensato per offrire un percorso formativo integrato che farà da ponte tra il nido e la scuola dell’infanzia, in un’unica visione pedagogica continua», rimarcano con forza gli amministratori locali.

La struttura, bella e moderna, visitandola dà il senso di un progetto che traduce in pratica le indicazioni della normativa nazionale e le più recenti linee pedagogiche nazionali. Un luogo innovativo dove Nido e Infanzia dialogano, un vero laboratorio educativo, in cui insegnanti ed educatori collaborano per costruire un continuum formativo che accompagna i bambini dalla nascita ai sei anni.

«Siamo lieti di partecipare a questa giornata significativa per la comunità di Isola di Capo Rizzuto – ha dichiarato la dirigente scolastica Adducci –. Ringraziamo l’amministrazione comunale per questo investimento di luoghi dedicati all’infanzia, sono certa che il nuovo Polo diverrà un modello di eccellenza nell’offerta dei servizi per l’infanzia, promuovendo efficacemente la conciliazione tra vita familiare e professionale per i genitori e l’incontro tra le diverse generazioni della comunità».

«Sono felice di consegnare alla città e al quartiere Sant’Anna questa struttura moderna, efficace, innovativa e sicura che farà crescere i nostri piccoli con i comfort più avanzati che oggi abbiamo. Ringrazio i tecnici che hanno lavorato alla realizzazione del progetto in sinergia con gli uffici comunali i quali hanno risposto tempestivamente ed in modo impeccabile. Il Polo creerà un’offerta educativa e formativa all’avanguardia, che pone al centro i bambini e le famiglie. Un luogo in cui educare diventa un compito condiviso, in cui insegnanti, famiglie e comunità collaborano, in una zona che è tra gli obiettivi di crescita della nostra azione amministrativa», ha dichiarato il sindaco Vittimberga.