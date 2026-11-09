C'è una scena che in tante case del Sud si ripete da decenni: una valigia chiusa in fretta, un treno o un aereo in partenza, un genitore che sorride per non far pesare il distacco. Da questa immagine nasce «Italia, il futuro siamo noi», una canzone scritta in Calabria da Angelo De Luca, un padre che guarda i giovani lasciare la propria terra e si chiede quale futuro stiamo consegnando alle nuove generazioni.

Una valigia, un treno che va, un figlio che parte, una madre che sa. Il brano arriva mentre in tutto il Paese crescono le proteste contro il caro vita e l'aumento dei costi, una preoccupazione che tocca famiglie, lavoratori e imprese. Accanto all'emergenza di oggi, però, l'autore vuole riportare al centro una questione di lungo periodo: il futuro dei giovani, perché il futuro dell'Italia sono loro.

Nel Sud, e in Calabria in particolare, molti ragazzi e ragazze lasciano affetti e radici per cercare altrove il lavoro e le opportunità che non trovano a casa. Ogni partenza lascia un vuoto che si vede: scuole che si svuotano, negozi che chiudono, piazze sempre più silenziose.

La canzone lo racconta così:

Si chiudono scuole, negozi e paesi, restano i ricordi di tanti anni spesi. Le piazze son vuote, le case silenziose, si perdono storie e tradizioni preziose.

Il cuore del messaggio è un cambio di prospettiva. Non si tratta di trattenere i giovani con l'affetto o con la retorica delle radici, ma di creare le condizioni perché possano scegliere di restare, di tornare e di realizzare i propri sogni nella loro terra.

Non basta parlare di amore e radici, servono occasioni, lavoro e prospettive.

Per De Luca serve un ecosistema economico strutturato: imprese, investimenti, formazione, ricerca, infrastrutture e innovazione. In una parola, lavoro e dignità. La canzone si rivolge esplicitamente a chi decide - in Calabria, nelle Regioni, a Roma e in Europa - chiedendo di guardare oltre l'emergenza del momento e di costruire una prospettiva di lungo periodo:

Non solo fondi da spendere in fretta, ma un piano che crei futuro e ricchezza.

Non manca uno sguardo al presente che cambia: l'intelligenza artificiale, i nuovi mestieri, la competizione globale. Il testo invita a non temere il progresso, ma a dare ai ragazzi «strumenti e speranza», con regole eque che tutelino il lavoro e chi produce.

Angelo De Luca scrive con la sensibilità di un genitore che pensa ai propri figli e a quelli degli altri, ma la canzone è pensata come un messaggio dei giovani per i giovani: per questo il ritornello è affidato a una voce femminile e a un coro misto, ed è scritto in prima persona plurale.

Italia, svegliati, il futuro siamo noi! Dateci una strada, una possibilità! […] Non chiediamo privilegi, ma opportunità: costruire il nostro futuro con coraggio e dignità!

È anche un riconoscimento verso chi è venuto prima: nonni e padri che hanno costruito il Paese con sacrificio e lavoro, e che oggi chiedono che i loro nipoti e figli non siano costretti a cercare il proprio futuro lontano. Il brano tiene a chiarirlo: non è una canzone di protesta contro qualcuno, né una contrapposizione tra territori. Nasce dalla Calabria, ma parla a tutta l'Italia.

Non è una battaglia tra Nord e Sud, non è una bandiera contro qualcuno.

La chiusura, affidata al pianoforte e a una voce intensa, condensa il senso dell'intero progetto in due righe: