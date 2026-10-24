Un calendario ricco di appuntamenti, incontri e nuove opportunità artistiche attende Januaria, cantautrice e interprete calabrese che nei prossimi mesi sarà protagonista di una serie di eventi in diverse città italiane. Un percorso che attraversa contesti musicali differenti, dalla dimensione intima dello showcase acustico alle manifestazioni pubbliche, fino ai palcoscenici teatrali, con collaborazioni di rilievo e un importante riconoscimento dedicato alla figura di Piero Ciampi.

Si inizia il 31 ottobre a Catanzaro, con la partecipazione a Fuoriscena, al Centro Polivalente. Per l’occasione, Januaria presenterà il suo ultimo album attraverso uno showcase acustico, accompagnata alla chitarra da Davide Chiriano. Una performance che metterà al centro la voce e le atmosfere del suo repertorio, in una veste essenziale e diretta, capace di valorizzare l’identità interpretativa dell’artista.

Il 7 novembre sarà invece la volta di Milano. In piazza San Babila, Januaria salirà sul palco nell’ambito della Tax the Rich Week, manifestazione che affronta i temi della giustizia fiscale e delle disuguaglianze sociali. Ad accompagnarla sarà il pianista Pietro Garcea, in una rassegna che unirà espressione musicale e partecipazione civile.

Grande attesa per il 13 novembre a Livorno, quando il Teatro Goldoni ospiterà la serata finale del Premio Ciampi. Per Januaria si tratta di un’occasione particolarmente significativa: vincitrice de “La Calabria Omaggia Piero Ciampi”, l’artista sarà protagonista sul palco accompagnata dal Maestro Valerio Mazza, condividendo la scena con nomi importanti della musica italiana, tra cui i Litfiba, Giovanni Lindo Ferretti, storico frontman dei CCCP, i Magma e altri ospiti. Una partecipazione che assume un valore speciale nel segno della canzone d’autore e dell’eredità artistica di Piero Ciampi.

Dopo gli appuntamenti fuori regione, Januaria tornerà in Calabria con due date teatrali di particolare rilievo, entrambe in compagnia della Banda dell’Esercito Italiano. Il 16 novembre l’artista sarà al Teatro Cilea di Reggio Calabria, mentre il 19 novembre salirà sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro.

Appuntamenti che raccontano una stagione intensa per Januaria, tra nuove platee, collaborazioni e riconoscimenti, in un itinerario che dalla Calabria si estende ad altri importanti luoghi della musica e della cultura italiana. Ma il calendario non rappresenta l’unica novità all’orizzonte: entro la fine dell’anno è attesa anche l’uscita di un nuovo brano.

Dai palchi teatrali alle manifestazioni pubbliche, passando per il dialogo con la tradizione della canzone d’autore, Januaria si prepara dunque a vivere settimane importanti, con lo sguardo rivolto al pubblico e a nuove prospettive discografiche. Un autunno che si prospetta come l’inizio di una stagione ancora più ricca di musica e novità