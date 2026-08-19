È ripartito all’alba dalla Basilicata il viaggio in bicicletta di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, impegnato nel suo JovaGiro, il percorso su due ruote che lo sta accompagnando attraverso il Sud Italia in vista delle prossime tappe del Jova Summer Party. Dalla Rabatana di Tursi, dove ha trascorso la notte, l’artista romano ha annunciato sui social la nuova tappa: «Da la Rabatana oggi si va verso la Calabria, direzione Acri e poi verso Jova Summer Party Catanzaro (il 22 agosto)». La carovana ha quindi ripreso la strada verso la Calabria. La tappa odierna sarà di circa 120 chilometri e, secondo le indicazioni attualmente disponibili, dovrebbe svilupparsi inizialmente lungo la costa ionica, con un possibile passaggio nei pressi di Roseto Capo Spulico, per poi proseguire nella Sibaritide e risalire verso l’area silana, fino a raggiungere Acri. Al momento, tuttavia, non è stato comunicato il luogo preciso nel quale Jovanotti farà tappa ad Acri, né l’orario previsto per il suo arrivo. Anche il percorso dettagliato della giornata non è ancora definitivo: i vari passaggi della carovana potrebbero infatti subire variazioni nel corso della giornata, in base alle esigenze del viaggio, alle condizioni del percorso e alle decisioni dello stesso artista e del suo staff. Per questo motivo, gli eventuali orari di transito nei diversi centri e l'arrivo nel territorio di Acri non possono al momento essere considerati definitivi.

Sarà dunque il territorio calabrese ad accogliere Jovanotti al termine della lunga pedalata. Il percorso di domani dovrebbe invece portarlo attraverso la Sila, in direzione di Catanzaro, dove il cantautore è atteso per il Jova Summer Party del 22 agosto. «Partiamo verso la costa e poi Calabria per arrivare a Jova Summer Party Catanzaro il 20, così il 21 recupero le forze e il 22 suoniamo tutto il giorno fino a mezzanotte», ha scritto ancora Jovanotti sui social, raccontando la tabella di marcia dei prossimi giorni.

Il viaggio lucano si è concluso con il risveglio all’alba alla Rabatana di Tursi. Nei giorni precedenti Jovanotti aveva fatto tappa a Matera, visitando i Sassi e il Palombaro Lungo e fermandosi anche all’Open Space dell’APT Basilicata in piazza Vittorio Veneto. La presenza dell’artista in Basilicata è stata coordinata dall’APT Basilicata, che ha intercettato la carovana del JovaGiro e costruito un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione. A Pisticci e Tursi Jovanotti è stato accolto dagli amministratori locali e dai cittadini, tra saluti, incontri e improvvisate lungo il percorso: «Questa è una terra meravigliosa», aveva commentato il cantautore, colpito dai paesaggi e dall’accoglienza ricevuta.

Con il JovaGiro, dunque, il viaggio di Jovanotti prosegue lontano dai palchi, trasformando la bicicletta in uno strumento per attraversare e raccontare l’Italia. Ora la direzione è la Calabria: prima Acri, poi la Sila e infine Catanzaro, dove il 22 agosto l’artista tornerà protagonista sul palco del Jova Summer Party.