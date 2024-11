Ai microfoni di Zigo Zago Marco Tiesi, tra gli organizzatori dell'imperdibile evento che si terrà a Rende dal 18 ottobre al 3 novembre e che verrà trasmesso in diretta su LaC On Air

L’Oktoberfest Calabria sta per tornare, e con esso l’opportunità di vivere un'esperienza unica che celebra la cultura bavarese in una cornice calabrese. Dal 18 ottobre al 3 novembre, Rende, in provincia di Cosenza, si trasformerà in un punto di incontro per appassionati di birra, musica e divertimento. Ai microfoni di Palma Serrao, Simona Tripodi e Italo Palermo - nell'ultima puntata di Zigo Zago su LaC Tv - Marco Tiesi presentatore, speaker e parte dell’organizzazione, per scoprire tutti i dettagli di questa straordinaria manifestazione.

Circa cinque anni fa, l’Oktoberfest Calabria ha fatto il suo ingresso nel panorama degli eventi regionali, attirando subito l’attenzione per la sua unicità. «Ogni sera cerchiamo di far vivere emozioni autentiche - afferma Marco Tiesi - per me, è come tornare a casa, un luogo dove si respira un’atmosfera speciale». Questo evento non è solo un’occasione per gustare birra e piatti tipici, ma un vero e proprio festival della cultura. «Il nostro obiettivo è replicare il clima festoso di Monaco di Baviera, arricchendolo con le tradizioni locali - spiega Marco - la birra è il collante che unisce tutti, indipendentemente dalla provenienza».

Nel corso degli anni, l’Oktoberfest Calabria ha visto crescere il numero dei partecipanti, raggiungendo quasi 900.000 visitatori e servendo oltre 276.000 litri di birra. «Ogni edizione è un'opportunità per migliorare e innovare. Quest'anno, abbiamo ampliato il programma artistico con nomi noti del panorama musicale italiano - continua Marco - un aspetto fondamentale dell'evento è la sicurezza. Abbiamo collaborato con la Polizia di Stato per promuovere comportamenti responsabili. È importante divertirsi, ma sempre con attenzione», afferma Marco. Quest’anno, infatti, saranno organizzati controlli per sensibilizzare i partecipanti sui rischi legati all’abuso di alcol. La manifestazione si terrà in una tensostruttura di 120 metri, con oltre 3.000 posti disponibili. «È un grande sforzo organizzativo, ma la soddisfazione di vedere la gente divertirsi ripaga ogni sacrificio», conclude Marco.

Oktoberfest: ogni giorno le dirette con LaC OnAir e grandi nomi nazionali



Quest'anno, LaC sarà protagonista all'Oktoberfest Calabria, trasmettendo in diretta da Rende su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre. Questa presenza non solo porterà l'energia dell'evento direttamente nelle case degli spettatori, ma permetterà anche di vivere in tempo reale l'atmosfera festosa, con interviste, momenti di intrattenimento e tutte le emozioni di una manifestazione che promette di essere indimenticabile.

Le serate saranno animate da molte band locali straordinarie, insieme a nomi di richiamo a livello nazionale e internazionale. Tra questi il grande Albertino, noto fondatore di Radio Deejay, che si esibirà nella notte di Halloween. E non finisce qui: ci sarà anche un talentuoso pianista che porterà un tocco di rock and roll, intrattenendoci come solo lui sa fare. Il 29 ottobre, si esibiranno le Celebrity Stars, e il 21 avremo come ospite speciale Andrea Innesto, il sassofonista storico di Vasco Rossi, insieme alla sua cover band. Insomma, non c'è nulla di meglio che vivere quest'esperienza insieme. L'evento organizzato da Guinea Eventi, che organizza l'Oktoberfest Calabria dal 2018.

Dunque, l’Oktoberfest Calabria non è solo un evento, ma un’esperienza che celebra l’unione tra culture diverse, creando legami duraturi.

È possibile rivedere l'intera puntata di Zigo Zago su LaC Play