Una delle eterne incompiute della Calabria: la Bovalino-Bagnara. Il progetto faraonico che avrebbe permesso un collegamento Jonio-Tirreno con un’arteria a scorrimento veloce è fermo ormai da anni. Si guarda adesso al ripristino del vecchio tracciato, ma quali sono gli umori in merito? Lo scopriamo alle 14.30 in diretta da Platì, nel Reggino. Inviato sul posto Tonino Raco, che sarà insieme al sindaco Rosario Sergi, alla senatrice della Lega Tilde Minasi e a Pietro Sergi, cittadino e attivista. In studio Pier Paolo Cambareri, collegato via Skype con Carmelo Versace, vicesindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

