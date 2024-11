La Calabria è bellissima e se non ce ne siamo ancora accorti, ecco il momento per farlo». È il sommario dell'articolo pubblicato nella giornata di oggi su Vanity Fair a firma di Marco Schachter che rilancia le bellezze della Calabria, ancora terra poco conosciuta: «Per partire per la Calabria ho cercato informazioni online e offline, articoli, guide, consigli. E ho trovato davvero poco oltre le solite cose».

Un articolo che pone l'accento su posti straordinari e ancora poco conosciuti, undici le località scelte, dal mare alla montagna, dall'Arcomagno all'Aspromonte fino a Pentedattilo. Ma spazio anche all'arte, all'archeologia e ai vini calabresi, apprezzati e veduti in tutto il mondo. Ma se ancora in pochi si sono accorti delle meraviglie della Calabria all'estero invece lo hanno già capito: «Infatti è stata iscritta dal Time nella List of the world's 50 greatest places of 2022» - sottolinea la rivista nazionale.