L'11 novembre, poco prima delle 10, a circa seimila scuole italiane arriva una mail firmata da un inesistente «Mikhail Andropov». Annuncia bombe nelle aule, minaccia di uccidere. I presidi fanno uscire i ragazzi, i genitori lasciano il lavoro per andarli a prendere. Bombe non ce n'erano. Sei giorni prima la stessa firma era comparsa dietro i falsi allarmi sugli aerei diretti a Fiumicino.

Per fermare un pezzo di Paese non servono più esplosivi. Con l'intelligenza artificiale, poi, queste armi diventano più veloci e più difficili da riconoscere. Quanto siamo esposti? E sapremmo difenderci?

Ne abbiamo parlato con Rocco Sicoli, esperto di comunicazione politica e intelligenza artificiale.

Partiamo da quello che è accaduto in questi giorni. Migliaia di scuole raggiunte da false minacce, aeroporti coinvolti, servizi messi sotto pressione. Siamo davanti a una nuova forma di aggressione capace di mettere in difficoltà un intero Paese?

La guerra cognitiva, cioè quella che modifica la percezione di quello che viviamo e ciò che siamo, è già qui da anni, in maniera più soft e meno evidente, oggi è arrivata a tutti. Per questo, anziché continuare a definirla guerra ibrida, bisogna iniziare a definirla per quello che è: una guerra alla nostra quotidianità e al nostro modello stesso di vita. Se non vogliamo rinunciare a quello che abbiamo creato sino ad oggi, dobbiamo innanzitutto accettare di essere in una nuova fase e di doverci adattare al meglio. L'intero mondo sarebbe in difficoltà con attacchi di questo tipo, solo che oggi il bersaglio siamo noi, e chi attacca spende pochissimo: una mail, mandata a migliaia di indirizzi, è bastata per mettere in allarme migliaia di scuole e mobilitare le forze dell'ordine di un intero Paese. Nessun sistema violato, nessuna bomba trovata: è proprio questa asimmetria il dato che deve preoccuparci.

Oggi si dice che un hacker possa entrare persino nelle nostre case, attraverso uno smartphone, una telecamera, un assistente vocale o un elettrodomestico connesso. Quanto è reale questo pericolo? Le nostre famiglie sono davvero così vulnerabili? E come possiamo proteggerci?

Sì, siamo vulnerabili in casa nostra, ma oltre alla violazione della privacy, ci sono problemi e rischi maggiori. Pensiamo all'asciugatrice connessa o al forno, al frigorifero, oggi tutto ha un'app che ci consente di monitorare e controllare ciò che accade, di programmare; bene, se quell'app viene "bucata", nel caso peggiore potremmo trovarci la cucina allagata perché il freezer si è sbrinato, l'asciugatrice che può generare un incendio, oppure il forno mandato al massimo che fa saltare la corrente e tornati a casa troveremmo tutto non funzionante. Se a questo aggiungiamo che tanti usano la tecnologia con leggerezza e senza conoscerla realmente, la frittata è fatta. E c'è un rischio meno visibile ma più frequente: i nostri dispositivi possono essere arruolati, a nostra insaputa, in reti che attaccano ospedali, comuni e aziende. Difendersi oggi è complicato, di sicuro possiamo rendere gli attacchi meno facili: aggiornamenti installati appena disponibili, password lunghe e diverse per ogni servizio con la verifica in due passaggi, le password di fabbrica dei dispositivi sostituite subito, applicazioni smart limitate a quelle strettamente necessarie, ma soprattutto una buona soglia di attenzione per capire se c'è qualcosa di diverso e se sta accadendo qualcosa di anomalo.

Con l'intelligenza artificiale cosa può succedere? Oggi si possono costruire voci false, imitare una persona, creare video credibili, organizzare truffe sempre più sofisticate. Come facciamo a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso? Stiamo entrando in un mondo nel quale non possiamo più fidarci di nessuno?

Il problema della mistificazione è diventato centrale per la nostra società sin dagli albori dei social network, ognuno ha avviato una propria narrazione di se stesso e ha iniziato a creare bolle con credenze, rituali e visioni. Oggi lo è ancora di più perché una persona con un po' di soldi da spendere e delle buone conoscenze di comunicazione strategica e influenza sociale, senza conoscere una riga di codice o avere capacità di programmazione, può generare applicazioni, avatar, modelli, audio, video e testi in quantità industriale inondando il mondo con la propria visione. Il problema oggi non è che il falso diventi vero, ma che il vero diventi contestabile: ogni tesi può essere confutata da chiunque, senza nessuna competenza in materia: questo sistema è quello che mina maggiormente la nostra società in cui nessuno ha più fiducia e autorevolezza, perché tutto è opinabile, contestabile, "parziale"; come lo è sempre stato si direbbe, ma una volta, se un medico proponeva una prognosi, non c'erano le IA per confutarla e i gruppi Facebook per commentarla; e oggi non c'è nemmeno la cultura per capire che ognuno di noi è diverso e che una cura, una notizia, un avvenimento generano percezioni diverse, che però non cambiano la sostanza, restano solo percezioni. Per non cadere nella trappola serve un gesto semplice: verificare il canale, non il contenuto. Se una voce identica a quella di un familiare ci chiede soldi con urgenza, riattacchiamo e richiamiamo noi, sul numero che conosciamo; in famiglia si può concordare una parola d'ordine. E non smettiamo di fidarci, perché su questo si regge la nostra società: la sfiducia totale verso gli altri è esattamente ciò che vuole chi attacca.

Gli Stati sono preparati ad affrontare questa nuova guerra? Oppure le tecnologie e le capacità offensive di chi attacca corrono molto più velocemente delle difese di chi dovrebbe proteggerci? Quali Paesi sono oggi più avanti e quali più vulnerabili?

Gli Stati non sono abbastanza pronti, anche per un atteggiamento di presunzione che abbiamo avuto per decenni, di essere inattaccabili e di essere ai vertici tecnologici, quindi capaci di gestire minacce di ogni tipo, valutandole sempre come "ragazzate" o azioni gestibili perché provenienti da Paesi e gruppi meno avanzati. Paradossalmente i Paesi più evoluti sono quelli più vulnerabili, perché ci sono più punti da attaccare e più danni allo stile di vita; ma anche Paesi con meno tecnologia e stili di vita più essenziali possono essere messi in ginocchio: una rete elettrica si può spegnere, come è accaduto in Ucraina nel 2015, un aeroporto si può far chiudere, un impianto di depurazione delle acque si può bloccare. Più avanti sono i Paesi che hanno fatto della sicurezza digitale una cultura collettiva: l'Estonia dopo gli attacchi del 2007, la Finlandia con il suo modello di difesa totale, l'Ucraina che ha imparato a gestire anche questo ora che è sotto attacco.

Qui tocchiamo una questione ancora più grande: la sovranità nazionale. Se qualcuno riesce a bloccare ospedali, reti energetiche, trasporti, comunicazioni e servizi pubblici, può mettere in ginocchio uno Stato senza sparare un colpo. È già possibile?

Sì, ed è già possibile. Ma prima ancora del blackout c'è una questione di sovranità di cui si parla poco: i nostri dati, il cloud della pubblica amministrazione, i modelli di IA che usano le imprese girano su infrastrutture che non controlliamo. È un interruttore in mano ad altri, e una sovranità che dipende dal permesso altrui non è sovranità. Anche la geografia conta: i cavi sottomarini che collegano l'Europa al Mediterraneo approdano nel Mezzogiorno, e regioni considerate periferiche, come la Calabria, sono in realtà nodi strategici della sovranità nazionale. Poi c'è l'effetto sulle persone. Lo abbiamo visto accadere in questi giorni, scuole bloccate, famiglie che lasciano i posti di lavoro per prendere i figli, carabinieri e polizia impegnati nel controllare i plessi: sarebbe bastato che qualcuno avesse sfruttato il momento di sovraccarico per le Forze dell'Ordine per un attentato reale in un luogo affollato e ci sarebbe stato il caos. Lo ripeto ormai da un anno: siamo vittima di una guerra senza fumo ed esplosioni, ma che fa vittime silenziosamente e mette a repentaglio la nostra sicurezza, la nostra vita quotidiana; tutti ci siamo concentrati sulla mail sgangherata, molti meno sui danni che questi "incidenti" possono causare sui nostri figli, sui bambini più piccoli, noi a quattro o cinque anni non abbiamo vissuto un allarme bomba a scuola, non abbiamo visto papà solo in videochiamata per tre giorni in più perché l'aereo era rimasto bloccato da qualche parte. Questo più del mero attacco hacker mina la nostra resilienza e la nostra capacità di guardare al futuro come società, rischiamo di far crescere giovani spaventati, che in molti casi già lo sono su alcuni lati della loro vita, incapaci di affrontare con serenità scelte e di comprendere quanto accada.

E le imprese? Le grandi aziende possono permettersi strutture di sicurezza e investimenti importanti. Ma le piccole e medie imprese, che rappresentano una parte fondamentale dell'economia italiana, spesso non hanno né le risorse né le competenze necessarie. Sono loro l'anello più debole? E cosa rischiano concretamente?

Sì, le piccole e medie imprese sono l'anello più debole, e spesso la porta d'ingresso verso i grandi. Rischiano un ransomware che ferma la produzione per settimane, una mail con l'IBAN cambiato che svuota un conto, la perdita dei clienti, perché grandi aziende e nuove norme europee chiedono sicurezza a tutta la filiera. Ma quello che una piccola impresa non può permettersi da sola può permetterselo una filiera: consorzi, cooperative e associazioni di categoria possono offrire servizi di sicurezza condivisi. Detto questo, il problema è più ampio. Il Sistema Paese è debole, senza esclusioni: usiamo software sviluppati chissà dove da chissà chi, trattiamo e abbiamo trattato la sicurezza ICT come un optional, le strutture di controllo centrale, a partire dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, non sono ancora abbastanza capillari da garantire un ombrello protettivo alle Istituzioni, figuriamoci ai tanti centri di interesse per hacker e Paesi ostili. C'è una debolezza strutturale che non si potrà risolvere in un anno e con gli investimenti che vediamo sui giornali. La sicurezza informatica, o cybersicurezza che dir si voglia, è una questione globale, da trattare a livello europeo, che richiede miliardi e persone competenti cui affidarsi, non strutture pachidermiche: serve del genio che sappia creare schermi protettivi e cambiarli rapidamente davanti a ogni minaccia, tutto il contrario di apparati istituzionali lenti e "impauriti" dalle responsabilità di dare risposte secche e veloci in momenti di emergenza. Davanti alla mail delle scuole, la rassicurazione è arrivata dai ministri in televisione, ma alle scuole non è arrivata una procedura chiara e uguale per tutti; così, davanti a una minaccia palesemente inesistente, abbiamo visto scuole sgomberate alle 12 e presidi cercare la mail nello spam prima di far uscire i ragazzi. Un Paese normale non può funzionare così nel 2026.

L'Italia sta investendo abbastanza? Spendiamo miliardi per la difesa tradizionale, ma oggi la sicurezza passa anche attraverso reti digitali, dati, infrastrutture e competenze. Abbiamo una strategia adeguata? E soprattutto, le risorse stanziate sono sufficienti per difendere il Paese?

Su questo tema voglio essere chiaro, sapendo di essere impopolare. Le spese per la difesa tradizionale sono necessarie e giustificate dallo scenario internazionale e dal fatto che per decenni abbiamo sottofinanziato la difesa, trattandola come una spesa di serie B e come un optional da avere, ma non da sviluppare appieno. Inoltre, va ricordato che la difesa è un'industria del nostro Paese e se trattata come tale genera lavoro e valore aggiunto, soprattutto se anche le nostre università, come avviene in Cina e USA, iniziano a comprendere il valore della ricerca "dual-use" militare e civile, che è oggi limitata a pochi esempi e settori. Quindi, date per necessarie le spese previste dal DPP, è ovvio che servano altre risorse (ingenti) per la difesa cyber del territorio nazionale e delle infrastrutture critiche, che non sono le basi militari, ma l'ospedale, la centrale elettrica, l'acquedotto e persino, cosa a cui forse nessuno pensa, i semafori e i sistemi di illuminazione pubblica. La strategia c'è, ma come sempre avviene in emergenza, è confusa. A mio avviso c'è bisogno di mettere insieme il meglio del nostro Paese, rafforzando l'autonomia operativa e le competenze di chi già se ne occupa, perché analizzi la situazione e dia linee guida chiare, sottratte alla logica delle scelte di parte. Lo dico anche a chi pensa che queste spese tolgano risorse a ospedali e welfare: la difesa è la capacità di evitare la guerra, non la preparazione a farla.

Guardiamo al futuro. Possiamo immaginare un mondo nel quale saremo davvero protetti dagli attacchi informatici? Oppure dobbiamo abituarci all'idea che la vulnerabilità digitale sarà una condizione permanente delle nostre società?

La vulnerabilità da attacchi informatici è come gli incidenti in auto. Il rischio è presente, costante, ma continuiamo ad usare l'auto quotidianamente, perché nel contempo le case automobilistiche e i Paesi studiano come migliorare la sicurezza dei veicoli, delle strade e le norme che regolano la guida. Per l'ICT è lo stesso, ormai è ovunque, vive di noi e insieme a noi, quindi dovremo imparare a convivere con gli attacchi, i problemi che generano e genereranno, ma dobbiamo al contempo lavorare per mitigare il rischio e fare in modo che gli incidenti, e soprattutto quelli "mortali", diminuiscano come sulle strade.

Per concludere. Se dovesse dare tre indicazioni ai cittadini, quali sarebbero? Che cosa dobbiamo fare da subito per non farci trovare impreparati?

Per prima cosa, mettere in sicurezza il proprio mondo tecnologico: aggiornare dispositivi e app, usare password diverse e la verifica in due passaggi, chiedersi cosa si è trascurato finora e cosa potrebbe danneggiare di più la quotidianità. Seconda cosa, cercare informazioni verificate e rispettarle anche quando non sono allineate con la nostra visione o la nostra percezione; e davanti a un messaggio, una telefonata o un video che ci chiede di agire subito, fermarsi e verificare la fonte prima di reagire. Terza cosa, non farsi trovare impreparati: avere in casa cose dell'altro millennio che possono aiutarci in caso di crisi, un kit di emergenza: la radiolina a batteria per avere informazioni in caso di blackout delle reti digitali, i fiammiferi, delle candele, acqua e cibo; cui aggiungerei libri di qualità che spiegano il contesto e il mondo che stiamo vivendo. E parlarne con i figli, spiegando che un allarme si affronta con calma, non con il panico. So che può far paura, ma dobbiamo accettare la complessità del nostro tempo: ogni periodo storico ha avuto le sue complessità, che si sviluppavano in decenni, poi in anni, oggi in mesi e settimane. Dobbiamo essere veloci nell'adattarci e comprendere che indietro non si torna. Questo ci fa capire come la minaccia cyber o la guerra che qualcuno definisce ibrida, sia reale e capace di cambiare la nostra vita con un clic.