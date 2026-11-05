Sabato 7 novembre torna l’appuntamento con i Cioccolatini della Ricerca. Quarantotto postazioni solo nel Cosentino, poi Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Le donazioni sosterranno i progetti di ricerca oncologica finanziati dalla Fondazione

Dalle città ai piccoli centri dell’entroterra, sabato 7 novembre la Calabria si riempirà dei banchetti AIRC. Saranno 87 le piazze e le postazioni coinvolte nella distribuzione dei Cioccolatini della Ricerca, uno degli appuntamenti centrali dei Giorni della Ricerca 2026.

L’iniziativa rientra nella mobilitazione nazionale della Fondazione AIRC, in programma dal 28 ottobre al 15 novembre, per sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei tumori.

Cosenza guida la mobilitazione con 48 postazioni

La provincia più presente è quella di Cosenza, con 48 località coinvolte.

Nel capoluogo il punto di riferimento sarà piazza 11 Settembre, mentre i volontari saranno presenti anche ad Acri, Aieta, Altomonte, Amantea, Campora San Giovanni, Aprigliano, Belmonte, Belvedere Marittimo, Bisignano, Cariati, Casole Bruzio, Cassano allo Ionio, Cerchiara, Cerisano, Cerzeto, Cetraro Marina e Cetraro paese.

E ancora Civita, Colosimi, Corigliano-Rossano, Crosia, Figline Vegliaturo, Firmo, Frascineto, Grimaldi, Laino Borgo, Longobardi, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Panettieri, Paola, Rende, Rogliano, Rose, Roseto Capo Spulico, Rota Greca, San Donato di Ninea, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Marco Argentano, San Vincenzo La Costa, Scalea, Spezzano della Sila e Villapiana.

Da Catanzaro a Reggio, la ricerca arriva in tutta la regione

Nel Catanzarese saranno 18 le postazioni, comprese quelle al Policlinico universitario e all’Università, oltre a Belcastro, Borgia, Carlopoli, Cicala, Conflenti, Davoli, Lamezia Terme, Motta Santa Lucia, Petronà, San Mango d’Aquino, Sersale, Stalettì e Torre di Ruggiero.

Quattro le località coinvolte nel Crotonese: Castelsilano, Isola di Capo Rizzuto, Petilia Policastro e San Mauro Marchesato.

Nel Reggino sono previste 13 postazioni: a Reggio Calabria in corso Garibaldi e piazza Camagna, quindi Cardeto, Caulonia Marina, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Locri, Melito Porto Salvo, Roccella Jonica, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Stignano.

Quattro, infine, quelle del Vibonese: Briatico, Limbadi, Mileto e Vibo Marina.

Un sacchetto di cioccolatini per sostenere i ricercatori

I volontari distribuiranno confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente, disponibili con una donazione minima di 15 euro. Insieme ai cioccolatini verrà consegnata anche una guida dedicata al percorso che porta una scoperta scientifica dal laboratorio fino alle possibilità di cura.

Dietro la campagna ci sono circa 5mila ricercatori sostenuti da AIRC. In Calabria, per il 2026, la Fondazione ha deliberato 614mila euro per finanziare sette progetti di ricerca e una borsa di studio.

Un piccolo pacchetto di cioccolatini, dunque, che per un giorno unirà 87 luoghi della Calabria intorno allo stesso obiettivo: trasformare la solidarietà in risorse per la ricerca.