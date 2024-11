Gli eventi sismici registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono tre. Non si registrano danni a persone o cose

VIBO VALENTIA - La Calabria torna a tremare. Tre eventi sismici sono stati registrati stamani dalla rete di rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La prima scossa, di magnitudo 2.4 è avvenuta alle ore 4.46: epicentro la costa calabra occidentale, in mare aperto ad una profondità di 164 chilometri. Alle 4.52 seconda scossa, questa volta nel distretto sismico del Pollino. Magnitudo 2.1, con epicentro, ad 8,8 chilometri di profondità, tra i comuni di Rotonda, Viggianello e Morano, al confine tra Basilicata e Calabria. La terza scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv alle ore 9.33: epicentro la costa calabra occidentale, in mare aperto, ad una profondità di 164 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose.