Il vincitore ha realizzato con una giocata un 6 nell'estrazione di ieri sera che ha distribuito premi per 20 milioni di euro in tutta Italia

La Calabria sorride con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 14 settembre, come riporta Agipronews, a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza è stato indovinato un 6 da 25 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro in questo 2023.

A fine agosto erano state realizzate tre vincite di 9mila euro ad Acri, Catanzaro e Scalea.