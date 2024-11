Il “Gratta e Vinci” fortunato è stato acquistato a San Ferdinando nel punto vendita sito in via Rimessa

Ha intascato 500.000 euro con un "Doppia Sfida" di Gratta e Vinci. È accaduto a San Ferdinando, cittadina nella piana di Gioia Tauro. La vincita è stata realizzata nel punto vendita di Serafina Cannata, in via Rimessa 77.



“Non ci aspettavano una vincita così importante nel nostro punto vendita, in paese si diffonderà subito la voce” - ha dichiarato la titolare del punto vendita.



Dall'inizio dell'anno Gratta e Vinci ha distribuito in Calabria vincite per oltre 37 milioni di euro. In tutta Italia, nello stesso periodo di riferimento, Gratta e Vinci ha distribuito premi per un importo complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro e sono già 37 i neo paperoni che si sono aggiudicati le vincite massime, cioè i premi da 500 mila euro in su messi in palio dai biglietti.