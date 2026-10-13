La fortuna sembra aver preso casa a Santa Domenica di Ricadi. Per la seconda volta in meno di cinque mesi, la tabaccheria ricevitoria Tripodi di via Roma festeggia una vincita da 50mila euro al Gratta e Vinci. Dopo il colpo messo a segno lo scorso maggio, un altro cliente ha centrato lo stesso premio, questa volta grazie a un biglietto Dual Play da appena 5 euro.

A comunicare la nuova vincita sono stati gli stessi titolari della ricevitoria, che già lo scorso 23 maggio avevano annunciato un premio identico. Due vincite ravvicinate che portano a 100mila euro il totale dei premi più importanti registrati nell'attività negli ultimi cinque mesi.

Una ricevitoria fortunata

Non è la prima volta, del resto, che la dea bendata si ferma in questa tabaccheria della frazione costiera di Ricadi. In occasione della precedente vincita, il titolare Giuseppe Tripodi aveva raccontato a Il Vibonese di aver scoperto il premio attraverso una segnalazione comparsa sul terminale dei Gratta e Vinci. In quel caso non era stato possibile risalire all'identità del fortunato giocatore, né stabilire con precisione quando fosse stato acquistato il biglietto vincente. Il copione si è ripetuto dopo qualche mese, perché anche stavolta i titolari hanno appreso della vincita dal tabellone luminoso presente nell’esercizio.

Ma la storia della ricevitoria Tripodi riserva anche un precedente ben più clamoroso. Circa 18 anni fa, nello stesso locale, fu vinto addirittura un milione di euro, sempre con un Gratta e Vinci. Anche allora il vincitore era rimasto nell'ombra, senza mai rivelare la propria identità.

Adesso il nuovo premio da 50mila euro, ottenuto con il Dual Play, aggiunge un altro capitolo a questa singolare sequenza di colpi di fortuna. E a Santa Domenica di Ricadi torna la curiosità di sapere chi sia il fortunato che, investendo appena cinque euro, si è ritrovato con una somma capace di regalare una bella boccata d'ossigeno.