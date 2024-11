Una vasca di bontà piccante, la passione per il suo mestiere e gli occhi lucidi che brillano quando parla della sua terra. Sta spopolando sul web il video di Rosario e della sua nduja, che da Spilinga è arrivata fino al New Jersey diventando un vero e proprio must have della gastronomia locale.

La preparazione della 'nduja, realizzata come ci tiene a precisare lo stesso Rosario "secondo la ricetta tradizionale di Spilinga", è stata immortalata dall' influencer e operatore turistico Piero Armenti, che con il suo progetto "Il mio viaggio a New York" fa scoprire perle nascoste, mete turistiche inconsuete e tradizioni della Grande Mela al grande pubblico web, riducendo le distanze tra gli States e l'Italia.

La 'nduja di successo a mezz'ora da New York

Nel video, il macellaio calabrese mostra come nella sua attività si prepara ancora la ‘nduja secondo il metodo tradizionale, “quello che ci insegnarono i nostri nonni”, come ci tiene a precisare, mentre gli occhi si illuminano al pensiero della sua terra. Dietro il bancone, il quadro con il panorama di Spilinga e tutto l’occorrente per realizzare sul posto l’insaccato che secondo Armenti “sta facendo impazzire New York”, con prenotazioni e richieste continue. Spalmata sul pane caldo o sulla pizza, o addirittura nei sandwich.

Non solo nduja, però: salumi e soprattutto sopressate sul bancone del “Rosario’s Butcher Shop and Italian Specialties”, con ricette rigorosamente tradizionali. Ad esempio la sopressata, che deve avere “Il grasso grande, visibile. Adesso è tutto macinato, come quelli industriali che si vedono, mentre in quella artigianale si deve vedere, è più grande”. Una storia che ha radici profonde, che parte da una macelleria di Spilinga e prosegue oltreoceano, a Montclair nel New Jersey, a mezz’ora di distanza da New York, con un punto vendita che è diventato meta fissa non solo degli italiani che abitano in quella zona, ma anche dei tanti statunitensi che iniziano ad apprezzare il prodotto. Tra una pancetta e un capocollo, il video si conclude con l’assaggio di un crostino e il consiglio di una ricetta finale, i fusilli calabresi con la ‘nduja.

I salumi di Spilinga e il video che diventa virale sul web

Il video, dopo la pubblicazione, ha spopolato sul web, diventando immediatamente virale: tra i commenti tanti apprezzamenti a Rosario ed alla sua storia, alle sue ricette e ad una passione per la sua terra che non conosce confini o distanze e che traspare in ogni lavorazione del suo laboratorio.

Qui il video tratto dalla pagina “Il mio viaggio a New York” di Piero Armenti.