In un contesto segnato dal susseguirsi e dall’intrecciarsi di crisi economiche, tensioni internazionali e mutamenti sociali, la povertà in Italia ha smesso di essere un fenomeno temporaneo. I dati emersi dal Quarto Report Statistico Nazionale 2026 di Caritas Italiana scattano l’istantanea di una vera e propria “permacrisi”, in cui l’indigenza tende a consolidarsi, radicandosi come una drammatica e “strutturale normalità”. I numeri assoluti non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche, oggi sono ben 5,7 milioni le persone che vivono in condizione di povertà assoluta in Italia. Dietro questo dato o si nasconde la realtà quotidiana di oltre 2,2 milioni di famiglie che non dispongono delle risorse minime necessarie per condurre una vita dignitosa. L’impatto di questa crisi prolungata si riflette direttamente sulla pressione che grava sulle strutture di assistenza. Nel corso del 2025, la rete Caritas ha accompagnato e sostenuto in modo diretto ben 282.539 persone, un volume di interventi che segna un drammatico incremento del +48% rispetto al 2015, evidenziando una crescita netta delle situazioni di fragilità cronica e intermittente.

L’analisi temporale dei percorsi di assistenza evidenzia la natura sempre più persistente del disagio. Il 28,1% delle persone accolte è infatti seguito dalla Caritas da almeno 5 anni. La povertà appare sempre più intensa, configurandosi come una trappola da cui è progressivamente più difficile affrancarsi. Uno dei dati più allarmanti del report scardina un vecchio paradigma sociologico, quello, cioè, secondo cui l’impiego rappresenti una barriera protettiva contro l’indigenza. Al contrario, il 31,7% delle persone supportate ha un lavoro regolare, ma non riesce comunque a garantire a se stesso e alla propria famiglia una sussistenza dignitosa. Questo fenomeno del "lavoro povero" testimonia l’inadeguatezza dei salari reali rispetto al vertiginoso aumento del costo della vita.

La povertà non si esaurisce nella mancanza di reddito, ma si manifesta toccando i diritti fondamentali dell’individuo, a partire dall'abitare. Il 34,9% dei beneficiari vive, infatti, una condizione di grave vulnerabilità abitativa. Il peso crescente degli affitti, il rincaro delle bollette e le spese complessive per il mantenimento della casa stanno mettendo a dura prova la stabilità di migliaia di nuclei familiari, determinando un incremento sia di chi non riesce ad accedere a un alloggio stabile, sia di chi rischia concretamente di perderlo a causa di sopravvenute difficoltà economiche. Al dramma della casa si somma la precarietà sanitaria con il 16,1% delle persone assistite che presenta fragilità di salute. Malattia e povertà tendono ad alimentarsi reciprocamente in un circolo vizioso, la mancanza di risorse economiche impedisce l’acquisto di farmaci e l’accesso a visite specialistiche o esami diagnostici preventivi, generando così nuove ed evidenti disuguaglianze nell’aspettativa e nella qualità della vita.

Lo spaccato sociale più doloroso riguarda l’infanzia e la giovinezza. Il 52% dei nuclei familiari accompagnati ha figli minori al proprio interno. Questo significa che la povertà in Italia morde in particolar modo le famiglie con bambini e ragazzi, ipotecando il futuro di migliaia di minori e alimentando il fenomeno della povertà educativa ereditaria. Infine, la povertà economica si intreccia in modo sempre più stringente con una profonda povertà relazionale e solitudine. Oggi, il 32,9% delle persone che si rivolgono alla Caritas vive da sola, una percentuale cresciuta in modo esponenziale rispetto al 23,8% registrato nel 2015. La solitudine isola l’individuo e lo priva di quella rete di protezione familiare o amicale che storicamente ha ammortizzato le crisi nel nostro Paese. Di fronte a questa radiografia della fragilità italiana, la Caritas ribadisce che la risposta non può limitarsi a interventi puramente assistenziali o frammentati. Poiché la povertà è un fenomeno multidimensionale, è necessario predisporre un approccio integrato basato su quattro pilastri fondamentali dell’azione sociale non prescindendo dall’ascoltare per accogliere le storie e la sofferenza prima ancora delle richieste materiali, accompagnare per strutturare percorsi personalizzati di fuoriuscita dal bisogno, promuovere la dignità utile a restituire centralità al valore intrinseco di ogni persona e, per ultimo puramente per menzione ma non per importanza, costruire comunità per favorire reti territoriali solidali affinché nessuno sia lasciato solo nella fragilità.