La proposta del ministro dell’Interno avanzata davanti alle Commissioni riunite “Affari costituzionali” di Camera e Senato per colmare il “vuoto d’attesa” tra la richiesta d’asilo e l’esito finale

«Tra la richiesta d'asilo e l'esito finale passano in media due anni. È un “vuoto dell'attesa”, questo, che dobbiamo cercare di evitare perchè così com'è rappresenta un problema per chi chiede asilo e per le comunità di accoglienza». Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Marco Minniti, parlando davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato. «In questo senso - ha spiegato Minniti - si può lavorare con i Comuni per utilizzare i richiedenti asilo in lavori di pubblica utilità, finanziati con fondi europei. L'impegno è quello di non creare duplicazioni e concorrenza con il mercato del lavoro, trattandosi di lavori non retribuiti». (Agi)