Continua a consolidarsi la corsa a due tra la località tirrenica e quella jonica. Ma c’è ancora tempo per rimescolare le carte e ribaltare la classifica. Ecco come votare tra le 15 Bandiere blu calabresi

Per diventare la Regina dell’estate 2021 non basta crederci, bisogna votare. E votare. Ancora, e ancora (è possibile esprimere una nuova preferenza ogni 24 ore). Pare averlo capito molto bene Roccella Jonica, che è tornata prepotentemente in testa al “campionato delle vacanze”, che vede in gara 15 Bandiere blu calabresi.

Il testa a testa con Diamante, che negli ultimi giorni ha caratterizzato la classifica, si è trasformato in una fuga per la vittoria, con Roccella che stacca di 6 punti percentuali la cittadina del Tirreno cosentino, costretta dunque nuovamente a inseguire.

Eppure, i propositi di Diamante erano decisamente “bellicosi”, con l’Amministrazione comunale convinta che alla fine sarà la capitale del peperoncino a svettare sul podio, che verrà ufficializzato il 5 settembre prossimo.

Sino ad allora sarà possibile continuare a votare e anche le altre località in gara possono aspirare a scalare classifica. E chissà che alla fine non ci sia qualche clamorosa sorpresa. Ecco la classifica provvisoria e la piattaforma online per votare: