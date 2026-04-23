Convenzioni in arrivo con le Asp e avvio nelle prossime settimane: assistenza integrata per anziani, giovani e nuclei familiari in difficoltà. Il governatore: «Disagio mentale emergenza sociale»

La Regione Calabria istituisce lo psicologo di base. Lo rende noto il presidente Roberto Occhiuto, spiegando che la misura è stata approvata con una delibera della Giunta regionale e sarà operativa nelle prossime settimane in via sperimentale.

«La Calabria, con una specifica delibera approvata ieri sera dalla Giunta, istituisce lo psicologo di base, che opererà all’interno delle strutture sanitarie regionali, accanto ai medici di medicina generale», afferma il governatore. Il nuovo servizio prevede l’inserimento di circa 40 professionisti distribuiti su tutto il territorio, con convenzioni che saranno sottoscritte a breve con le Aziende sanitarie provinciali.

«Già nelle prossime settimane saranno sottoscritte le convenzioni con le Aziende sanitarie provinciali e il progetto partirà in via sperimentale, con circa 40 psicologi distribuiti su tutto il territorio regionale», aggiunge Occhiuto.

Gli psicologi di base garantiranno un approccio integrato sociosanitario e una presa in carico della persona, con possibilità di orientamento verso altri servizi nei casi più complessi. «Professionisti che svolgeranno un ruolo centrale nell’assistenza, garantendo un approccio sociosanitario e una presa in carico reale della persona, con la possibilità, nei casi più complessi, di orientare i pazienti verso i servizi sociali e sanitari».

E ancora: «Gli psicologi di base saranno operativi sia in presenza sia attraverso canali digitali, e dunque anche a distanza, con particolare attenzione ai cittadini in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica: anziani e soggetti a rischio isolamento, minori e adolescenti in situazioni di disagio, caregiver e nuclei familiari fragili, cittadini che incontrano difficoltà nell’accesso ai servizi sociali».

Il presidente sottolinea anche la continuità con le politiche già avviate in ambito scolastico: «Dopo aver introdotto, pochi mesi fa, lo psicologo nelle scuole – prima Regione in Italia a farlo – la Calabria conferma la propria attenzione verso il benessere psicologico dei cittadini, in particolare dei più giovani».

Infine, il richiamo alla necessità di non sottovalutare il fenomeno del disagio mentale «spesso silenzioso, nascosto, sottovalutato, ma rappresenta una vera emergenza sociale, come purtroppo dimostrano anche i recenti fatti di cronaca che hanno colpito la nostra comunità. Per questo abbiamo il dovere di intervenire con strumenti concreti, rafforzando la rete dei servizi e promuovendo una cultura della prevenzione e dell’ascolto. L’iniziativa dello psicologo di base va esattamente in questa direzione: non lasciare sole le persone, tentando di offrire risposte tempestive e quanto più possibile adeguate a bisogni sempre più diffusi».