Poco più di un milione di euro per finanziare il potenziamento della sicurezza territoriale. Nei giorni scorsi la Cittadella è intervenuta con una rimodulazione del piano di azione e coesione 2007/2013, rivolto alla realizzazione dei contratti locali di sicurezza.

Con il decreto si stabilisce lo stanziamento di risorse, pari a 1.058.507 di euro, destinati alla manutenzione straordinaria di caserme e alloggi delle forze dell’ordine. Si tratta, in particolare, di tredici interventi distribuiti tra le diverse province calabresi.

Con l’atto la Regione definisce ufficialmente l'impegno di spesa, nomina i responsabili tecnici e approva lo schema di convenzione con i comuni beneficiari. La conclusione degli interventi è fissata inderogabilmente entro dicembre 2026 per assicurare la copertura finanziaria e realizzare le opere di pubblica utilità.

Provincia di Catanzaro

Catanzaro: 85.000 per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede del commissariato di Catanzaro Lido

Lamezia Terme: 130.000 per la manutenzione straordinaria dei locali della Stazione Carabinieri presso l'Aeroporto di Lamezia Terme

Provincia di Reggio Calabria

Reggio Calabria (località Cannavò): 156.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri

Serrata: 143.257 euro per il completamento dei lavori del Comando Stazione

Careri: 125.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri

Reggio Calabria (Via Loreto): 66.250 euro euro per lavori di manutenzione straordinaria dell'alloggio dei Carabinieri

Santo Stefano d'Aspromonte: 50.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria della Caserma e degli alloggi dei Carabinieri

Bova Marina: 38.000 euro per lavori di manutenzione straordinaria dell'alloggio dei Carabinieri presso la Residenza Rada Azzurra

Reggio Calabria (località Pietrastorta): 37.500 euro per lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi dei Carabinieri

Provincia di Vibo Valentia

Zungri: 100.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri

Soriano Calabro: 70.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri

Limbadi: 20.000 euro per lavori presso il Comando Stazione dei Carabinieri

Provincia di Cosenza