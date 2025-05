Investire nel Sud Italia è spesso considerato un atto di coraggio, a causa delle difficoltà burocratiche, della stagionalità del turismo e dei rischi economici legati alle fasi di avviamento di un’attività. Tuttavia, chi riesce nell’impresa dimostra che con determinazione, innovazione e una conoscenza approfondita del territorio, è possibile costruire realtà di successo uniche e di valore.

Alla base di un investimento vincente non vi è improvvisazione: un'idea di successo segue una strategia solida, capace di garantire stabilità e sostenibilità nel lungo periodo.

A supporto di chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale in Calabria, nasce il libro La Sciabolata dell'Imprenditore, in uscita durante la prossima settimana. Questo propone 12 lezioni di business, offrendo un metodo pratico e ispirazionale per chi, vuole investire nella propria terra d'origine. Autore, di questo volume, Roberto Gallo, imprenditore di successo del panorama calabrese.

Nel 2018, infatti, Gallo ha deciso di dare vita a un progetto ambizioso, sfidando le difficoltà del settore e puntando sulla qualità e sull’esperienza offerta. Grazie alla sua visione, nasce il Riva Restaurant & Lounge Bar a Falerna Marina, ad oggi punta di diamante del panorama ristorativo calabrese.

Il successo del Riva Restaurant è il risultato di una strategia ben precisa: valorizzare la bellezza e il potenziale della costa tirrenica calabrese, offrendo un’esperienza gastronomica di livello in un’atmosfera elegante e raffinata. L’idea imprenditoriale ha saputo distinguersi, non solo per la qualità del cibo e del servizio, ma anche per l’attenzione ai dettagli e la capacità di innovare costantemente.

Tra gli elementi innovativi, nonché elemento distintivo del Riva vi è l’arte del sabrage. Nei primi tempi della sua attività di business, Gallo usava festeggiare ogni traguardo raggiungo con fatica, insieme al suo team, praticando l’antica arte del sabrage, l’apertura della bottiglia di Champagne mediante utilizzo della sciabola. Questi momenti hanno suscitato la curiosità degli ospiti che, inizialmente prendevano parte al momento di celebrazione della location, successivamente invece hanno richiesto di praticarlo in autonomia, fino a quando è diventato un vero e proprio rito per Il Riva Restaurant & Lounge bar, che ne è diventato promotore in Italia, rendendolo noto come gesto che sigla le piccole e grandi vittorie quotidiane.

Partendo proprio dai fondamentali del sabrage, La Sciabolata dell’Imprenditore, racconta un’esperienza di successo made in Calabria in cui sono narrate le strategie che portano alla riuscita del proprio progetto di business, legato ad una nobile e antica arte.

Le 12 lezioni di business, offerte al lettore in questo volume, sono un vero e proprio metodo da seguire passo passo per offrire supporto e ispirazione a chi desidera avviare un progetto imprenditoriale ed emergere anche nel proprio territorio.

Tra i principi fondamentali proposti nel volume spiccano:

L’importanza della reputazione come leva strategica per il successo.

L’innovazione come necessità per distinguersi nel mercato, richiedendo mente aperta, coraggio e un impegno costante per essere trasformata in realtà.

Il ruolo dell’essere pionieri, che comporta l’attenzione del pubblico sia in senso positivo che critico. Costruire una buona reputazione richiede tempo e dedizione, ma bastano pochi errori per comprometterla.

La capacità di individuare la strategia giusta al momento opportuno e di perseguirla con determinazione.

La conoscenza e la valorizzazione della propria storia, comunicandola in modo efficace per creare un legame con le persone.

Questi sono solo alcuni dei pilastri strategici che Gallo condivide, riportando la propria esperienza come esempio concreto e analizzando sia le fragilità che le scelte strategiche adottate. Si tratta della lettura ideale per chi cerca un consiglio amichevole e pratico su cosa fare e come farlo, con un punto di vista originale che aiuta a ridurre al minimo gli errori di chi avvia un’idea di business.

Il libro insegna a far crescere un’attività attraverso coraggio, passione e capacità di credere nei propri sogni.

La Sciabolata dell’Imprenditore sarà presentato in anteprima venerdì 23 maggio alle ore 19:30 presso il Riva Restaurant & Lounge Bar a Falerna Marina. L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato dalla giornalista di LaC News 24, Francesca Lagoteta, e offrirà ai presenti l’opportunità di dialogare direttamente con l’autore. Al termine della presentazione, gli ospiti saranno accolti con un rinfresco offerto dal Riva Restaurant & Lounge Bar.