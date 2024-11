La diva di Il diavolo veste Prada e Interstellar di passaggio due settimane fa nella nostra regione prima di andare in Sicilia

Una camicia di lino leggera e bianca, pantaloni chiari, sandali bassi e un cappello e di paglia. Anne Hathaway, la celebre attrice americana, famosa per i ruoli in “Il Diavolo veste Prada”, “Il cavaliere oscuro”, “Insterstellar”, avvolta da una corona di pepi cruschi ha posato per qualche foto ricordo ad Altomonte, ospite dell’hotel Barbieri.

La sua visita risale a due settimane fa, di passaggio, prima di andare in Sicilia, l’attrice ha scelto di fare una breve tappa in Calabria strappando la promessa di mantenere la sua presenza riservata fin dopo la sua partenza.