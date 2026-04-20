La storia di Nicola Gratteri e della sua lotta contro la criminalità organizzata diventa una docuserie originale italiana in quattro episodi. “World Wide Mafia, ’Ndrangheta” debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti.

Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions, e basata su eventi reali, la docuserie è scritta da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto e François Chayé, che ne firmano anche la regia. Il progetto racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ai suoi protagonisti, la storia e l’attualità della ’Ndrangheta, offrendo al pubblico un racconto completo e approfondito del fenomeno criminale.

Nicola Gratteri, magistrato calabrese sotto scorta da oltre trent’anni, ha guidato nel 2019 la più grande operazione mai condotta contro la ’Ndrangheta, la “Rinascita-Scott”. Dalle indagini che hanno svelato il potere globale dell’organizzazione fino al maxiprocesso con oltre 400 imputati, la serie racconta una lunga battaglia fatta di giustizia e coraggio in una terra segnata da paura e silenzi.

Tra minacce di morte, tradimenti e percorsi di redenzione, emergono le storie di magistrati, collaboratori di giustizia e vittime che scelgono di non piegarsi. Gratteri, insieme alla sua squadra, affronta una delle sfide più complesse della sua carriera, mentre la Calabria e il mondo assistono a un processo destinato a segnare un punto di svolta nella lotta alla criminalità organizzata.

La serie, che segue Gratteri negli anni da Procuratore della Repubblica di Catanzaro, permetterà agli spettatori di scoprire la sua storia personale e la realtà quotidiana del suo impegno, raccontando il suo ruolo di “comandante in capo” di un’indagine che coinvolge servizi segreti, carabinieri, unità militari e forze speciali.

“World Wide Mafia, ’Ndrangheta” è prodotta da Disney+ insieme alla società italiana IBC Movie e alla francese Sunset Presse, in associazione con Borough Productions. Gli executive producer sono Francesca Andreoli e Maurizio Feverati per IBC, Carlos Carvalho Da Silva, Stéphanie de Montvalon e David Tillier per Sunset Presse, insieme a Simon Finch e Gabriel Range. La regia è firmata da Jacques Charmelot e François Chayé.