Un momento di riflessione su un fenomeno sottovalutato: «Condizioni di isolamento, fragilità e dipendenza economica o assistenziale possono rendere ancora più difficile riconoscere, denunciare e uscire da situazioni di abuso»

Si chiama “La violenza non ha età” la campagna lanciata dal Coordinamento Donne dello Spi Cgil Calabria in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un momento di riflessione su un fenomeno poco conosciuto e molto sommerso, quale quello della violenza di genere sulle donne anziane. Numeri drammatici che meritano attenzione e che invece continuano a rimanere al di fuori del dibattito pubblico.

«La violenza sulle donne non conosce età e può colpire in ogni fase della vita – afferma il Coordinamento Donne Spi Cgil Calabria - . Non si tratta solo di violenza fisica, ma anche psicologica, economica e sociale. Per le donne anziane, condizioni di isolamento, fragilità e dipendenza economica o assistenziale possono rendere ancora più difficile riconoscere, denunciare e uscire da situazioni di abuso».

«Nessuna donna deve sentirsi sola, a qualsiasi età. È fondamentale rafforzare la rete di protezione, promuovere una cultura del rispetto e garantire strumenti di ascolto e sostegno accessibili a tutte, senza distinzioni generazionali», sottolinea il sindacato.

Il Coordinamento Donne Spi Cgil Calabria ricorda l'importanza del 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, e del 112, numero unico di emergenza, invitando a conoscere e utilizzare anche le rispettive applicazioni, che consentono di chiedere aiuto e comunicare in maniera silenziosa e riservata, quando non è possibile effettuare una telefonata.

Contrastare la violenza significa anche rompere il silenzio, riconoscere i segnali di abuso e costruire comunità capaci di ascoltare, accogliere e proteggere. La violenza non ha età. Il diritto alla libertà, alla dignità e alla sicurezza appartiene a ogni donna, sempre.