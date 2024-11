Il prestigioso riconoscimento assegnato alla redazione del magazine “LaVoce di Leo”, darà l’accesso al concorso per l’assegnazione dell’Oscar del giornalismo scolastico 2015

COSENZA - Sarà un avvio con il botto quello che darà inizio al nuovo anno scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Cosenza, diretto dalla dirigente Graziella Cammalleri. I suoi talentuosi ragazzi, infatti, diretti mirabilmente dai professori Maria Gabriella Pugliese e Gerardo Barbetta, hanno appena ottenuto un ambito riconoscimento nazionale. Si tratta del Premio Nazionale “Giornalista per 1 giorno”, assegnato alla redazione del magazine “LaVoce di Leo”, che ha superato brillantemente le selezioni nazionali e che, a seguito del premio aggiudicato, concorrerà all’assegnazione dell’Oscar del giornalismo scolastico 2015 per la sezione “Multimediale”. L’ambito premio verrà consegnato ai giovani giornalisti della testata scolastica e ai due professori che coordinano la redazione nel corso del Meeting Nazionale Alboscuole, che si terrà agli inizi del prossimo anno. Il presidente del Premio Nazionale, Ettore Cristiani, e tutta la commissione esaminatrice, si è congratulato con la scuola cosentina per la notevole affermazione conseguita dagli studenti del “Da Vinci - Nitti” di Cosenza, esprimendo sincero apprezzamento per il lavoro prodotto a favore delle nuove generazioni. Grande la soddisfazione della dirigente Graziella Cammalleri che, in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico, rivolgendosi innanzitutto ai ragazzi della testata “La Voce di Leo”, oltre a tutti gli studenti dei suoi istituti, ha affermato: “Sono molto orgogliosa dei miei ragazzi e di chi coordina il lavoro che viene pubblicato sul giornale. Così come sono soddisfatta, da dirigente, del riconoscimento nazionale che la redazione ha appena conseguito. Il nostro giornale multimediale è un vero e proprio house organ che pubblica le migliori esperienze formative e didattiche promosse dall’Istituto e che gli studenti vivono nel corso dell’anno scolastico. Sono certa che i nostri ragazzi sapranno renderlo ancora più accattivante e curato, con interessanti contenuti informativi e con approfondimenti degni della loro sensibilità e preparazione”. Sprazzi di vita scolastica e di eventi significativi del territorio che affascinano i "giornalisti in erba", spingendoli a redigere articoli di vario genere, dal contenuto altamente personale e originale, che riguardano il rapporto continuo e fecondo tra la scuola e il territorio, sempre nell’ottica dello scambio e della sussidiarietà. Concludono la nota i due coordinatori, Pugliese e Barbetta: “I nostri ragazzi sono "giornalisti dilettanti", ma ciò che li contraddistingue e che ognuno di loro è un portatore di vero entusiasmo, con tanta voglia di imparare e di approfondire la conoscenza dei nuovi mezzi di informazione. Il giornale dei nostri ragazzi è un prodotto che, utilizzando le varie opportunità e conoscenze in forma dinamica e accattivante, si propone di stimolare e rinnovare il piacere della lettura, della comunicazione e della scrittura, oltre che di favorire la cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli insegnanti e gli alunni delle varie classi. Realizzare un giornalino scolastico, con un’innovativa impronta multimediale, è certamente un progetto ambizioso, perché richiede forza di volontà, assunzione di responsabilità e spirito di abnegazione. Ma le voci e le emozioni dei ragazzi, testimoniano la straordinaria crescita, la voglia di comunicare e la bravura che tutti loro riescono a dimostrare ogni giorno nel preparare un nuovo numero del giornale”. (ci)