Da oggi i lettori possono aggiungere LaC News24 tra le proprie fonti preferite e ricevere più facilmente aggiornamenti, notizie e approfondimenti dal network.

LaC News24 può essere infatti aggiunta tra le Fonti preferite di Google, la nuova funzione che consente agli utenti di indicare direttamente le testate giornalistiche che desiderano seguire con maggiore continuità all’interno dell’ecosistema Google.

Si tratta di uno strumento pensato per rendere più personalizzata l’esperienza informativa su Google News e Discover, valorizzando il rapporto diretto tra lettori e giornali. Attraverso questa funzione, ogni utente può scegliere le fonti che considera più vicine ai propri interessi e ricevere con maggiore frequenza contenuti provenienti da quelle testate.

Per LaC News24, che ogni giorno racconta la Calabria, il Sud e l’attualità nazionale con notizie, inchieste, approfondimenti, video e format multimediali, si tratta di un ulteriore passaggio nel percorso di crescita del rapporto con la propria community. Una community sempre più ampia, partecipe e attenta, che negli ultimi anni ha accompagnato l’evoluzione del network sul digitale, sui social e sulle piattaforme televisive.

Aggiungere LaC News24 alle Fonti preferite di Google significa scegliere di restare aggiornati con maggiore continuità sulle notizie dalla Calabria e dall’Italia, seguendo una testata che ha fatto del radicamento territoriale, della tempestività e della qualità dell’informazione i propri tratti distintivi.

Per aggiungere LaC News24 alle Fonti preferite di Google è possibile cliccare su questo link: https://www.google.com/preferences/source?q=lacnews24.it