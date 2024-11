La guerra non si ferma ma nemmeno la macchina della solidarietà. Alla Basilica Minore di Santa Sofia di Boccea, luogo di culto per la comunità ucraina di Roma, da circa quattro settimane centinaia di volontari si sono organizzati in una catena di montaggio umana per aiutare i territori interessati dal conflitto con donazioni di beni di prima necessità, un’importante raccolta alla quale, tra gli altri, hanno contribuito attivamente gli studenti di Sapienza in Movimento.

Lo speciale “Kyiv calling” andrà in onda lunedì 21 marzo alle ore 20.00 su LaC Tv, canale 19 del Dtt, su LaC Sat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.