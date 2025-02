L’Accademia dei caccuriani alla Bit in corso a Milano. Il presidente di uno dei premi letterari più prestigiosi d’Italia, Adolfo Barone, racconta di avere vissuto una giornata davvero particolare. «Sì, e ne sono estremamente felice. Ho avuto l’opportunità di visitare il padiglione della Fiera di Milano, concentrandomi in particolare sullo stand della Regione Calabria. Un’esperienza che mi ha permesso di incontrare tante persone interessanti, trattando argomenti altrettanto stimolanti».

Un aspetto che l’ha colpita in particolare?

«Mi ha molto colpito il riconoscimento del Premio Letterario Caccuri, il quale si è confermato come un evento di rilievo, non solo in Calabria, ma anche al di fuori dei confini regionali. È stato davvero gratificante vedere quanto questo premio sia conosciuto e apprezzato».

È stata anche l’occasione per ascoltare gli impegni della nostra regione.

«Durante i loro interventi, sia il presidente Occhiuto che l’assessore al Turismo, Calabrese, hanno evidenziato l’interesse e la determinazione della Regione Calabria nell’investire sempre più sugli incentivi destinati a promuovere la regione in ogni sua forma. Questo dimostra un impegno concreto verso la valorizzazione del nostro territorio».

La Fiera è sempre più una grande occasione anche per la Calabria.

«È così. Una grande opportunità. Merita una menzione speciale anche l’allestimento dello stand, che è stato davvero straordinario e ha saputo rappresentare al meglio la bellezza e le peculiarità della Calabria. Un allestimento degno di una “Calabria straordinaria”».

Sappiamo che l’Accademia dei Caccuriani ha ricevuto complimenti veri da parte di tutti per il grande lavoro fatto in questi anni.

«Davvero bella l’accoglienza. Un sentito ringraziamento va da parte nostra alla dottoressa Cauteruccio e a tutti i dirigenti e funzionari del dipartimento Marketing e turismo territoriale della Regione Calabria, per l’ottima organizzazione e per l’accoglienza calorosa che hanno saputo offrire».

Quella del 2025 viene considerata come una delle edizioni più internazionali degli ultimi anni. Da domenica 9 e fino a martedì 11 è prevista la partecipazione di oltre 1.000 espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia. Un’occasione unica sia per gli operatori, sia per i viaggiatori.