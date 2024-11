♠In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.

Tra le principali notizie di oggi:

- Caridi, la difesa in aula prima del voto. Il senatore si è consegnato a Rebibbia

- Giornata di bagarre in Senato per il voto sul senatore. Divisi tra colpevolistie innocentisti

- Caporalato, 39 denunce nella sibaritide

- Minori, l'impegno di "Luna Rossa", centro gestito da don Giacomo Panizza

- Paola, un concerto per San Francesco

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.