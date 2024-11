A Lamezia Terme per una sera, quella del 12 febbraio, la facciata della Cattedrale si tinge di viola e ciò accade in occasione della Giornata mondiale dell'epilessia a cui l'amministrazione comunale ha aderito insieme all'Associazione italiana epilessia e della Lega italiana contro l'epilessia.

Ogni anno, in oltre 120 Paesi, questa giornata si caratterizza quale evento particolarmente speciale, volto a promuovere in modo significativo la consapevolezza sull'epilessia e si propone di affrontare e discutere i problemi e le difficoltà quotidiane che le persone con epilessia vivono unitamente alle loro famiglie e alle persone che se ne prendono cura.

In ogni nazione, ogni città colora un proprio monumento di viola, appropriatamente illuminato per rischiarare, non solo metaforicamente, una patologia, di fatto, dimenticata, in cui stigma e discriminazione pesano, talvolta, più delle sofferenze fisiche, indotte dalla patologia stessa.

Il viola è il colore scelto per richiamare l'attenzione sul fatto che l'epilessia è una condizione che riguarda molte persone in tutto il mondo. Pertanto questa particolare illuminazione assume l'intento di sensibilizzare sull'importanza di attivarsi per abbattere ogni discriminazione o barriera.