Primark Rende ha aperto ufficialmente le sue porte all’interno del centro commerciale Metropolis di Rende, regalando al pubblico calabrese un evento memorabile. L’attesa è finita con centinaia di persone posizionate in fila davanti all’ingresso già un’ora prima del taglio del nastro del marchio di abbigliamento low cost più amato d’Europa. Taglio del nostro effettuato dai direttori del point col sindaco Sandro Principe.

Apertura da record di Primark a Rende

La nuova apertura di Primark a Rende conferma l’attrattiva del brand, che negli ultimi anni ha conquistato una fetta sempre più ampia di consumatori italiani grazie al mix vincente di moda, accessori e articoli per la casa a prezzi accessibili.

L’inaugurazione al Metropolis di Rende ha trasformato una giornata qualsiasi in un vero e proprio evento cittadino, con file ordinate, entusiasmo alle stelle e un’ondata di curiosità che ha travolto l’intero centro commerciale.

Il successo di Primark, ora presente anche a Rende, è legato alla sua capacità di unire stile e convenienza. Dalla moda donna alle collezioni uomo, fino al reparto bambini e casa, il nuovo store offre una vasta gamma di prodotti capaci di soddisfare ogni esigenza.

Un’occasione anche per il territorio

In un periodo in cui l’attenzione al risparmio è sempre più importante, Primark Rende rappresenta un punto di riferimento per chi cerca capi di tendenza senza rinunciare alla qualità e al portafoglio.

L’apertura di Primark al Metropolis di Rende non è solo un’opportunità di shopping: porta con sé ricadute positive per l’economia locale, con nuovi posti di lavoro e un incremento di visitatori che valorizzano il centro commerciale e, più in generale, l’intera area urbana di Cosenza-Rende.