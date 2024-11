La Varia di Palmi rappresenta uno degli eventi tradizionali e religiosi più importanti in Italia. Della Calabria è considerata, da molti, la festa per eccellenza. Inserita nel Patrimonio orale e immateriale dell'Unesco e nella Rete delle grandi macchine a spalla italiane, la Varia è pronta a tornare oggi pomeriggio, 27 agosto, nella cittadina del Reggino a distanza di quattro anni dalla sua ultima celebrazione in forma completa. L'appuntamento atteso da migliaia di persone tiene assieme elementi sacri e profani, abbracciando emotivamente le persone coinvolte nello svolgimento dell'evento ed il pubblico riunito in piazza Primo Maggio e nelle vie cittadine.

Con il termine "Varia" si indica, nello specifico, un grande carro votivo contraddistinto da una struttura simboleggiante il cielo e sul cui punto più alto siede l'Animella, una ragazzina chiamata a rappresentare la Madonna. Ciò che viene proposta agli occhi dei fedeli e degli spettatori è una singolare rappresentazione dell'Assunzione della Vergine Maria.

Origini della festa

Per risalire alle origini della Varia bisogna fare un salto nel tempo, indietreggiare fino al 1582, a quando il Senato messinese, in segno di gratitudine nei confronti della cittadina di Palmi per l'ospitalità data agli abitanti di Messina colpiti dalla peste, donò quello che per tradizione è considerato un capello della Madre di Gesù. Da allora la comunità palmese iniziò a venerare la Madonna della Sacra Lettera e a dedicare alla Santa Vergine solenni festeggiamenti e processioni. Negli anni è stata poi introdotta la tradizione del carro votivo portato a spalla da duecento volontari, i 'mbuttaturi.

L'Animella e il Padreterno

A ricoprire il ruolo dell'Animella sarà quest'anno la piccola Maria Teresa Leva. La scelta è ricaduta sulla giovane a seguito di un'apposita selezione e di una proclamazione avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del presidente della Fondazione Varia Daniele Laface e del primo cittadino di Palmi Giuseppe Ranuccio. Antonio Garipoli sarà invece il "Padreterno" che salirà in cima al carro votivo per dare coraggio e sostenere l'Animella.

In diretta esclusiva sui canali del network LaC

Anche quest’anno, in diretta esclusiva, le telecamere di LaC Tv seguiranno la Varia di Palmi nel giorno della "Scasata". Lo speciale tv, condotto da Domenico Milani per la terza edizione consecutiva, sarà visibile sul canale 11 del digitale terrestre, sul canale 820 di Sky e sul canale 411 di Tivùsat. Inoltre sarà possibile seguire la diretta da Palmi anche attraverso i canali web e social del network LaC. A raccogliere le emozioni della piazza sarà l'inviato Francesco Graziano.

L'appuntamento che racconterà la Varia nei suoi vari momenti e da diverse angolazioni, grazie al lavoro di una squadra di professionisti collocati in più postazioni, è fissato per oggi pomeriggio alle 17.30. Un'occasione unica per entrare in contatto con la forza travolgente di un'antica tradizione e con le emozioni profonde che, puntualmente, la Varia riserva al cuore della gente di Palmi e della Calabria tutta.

A conclusione del ricco cartellone di eventi promosso per l'occasione, alle ore 22 si svolgerà in Piazza Primo Maggio l'atteso concerto di Loredana Bertè.