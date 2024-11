È nato nel Meridione solo il 16% degli atleti che parteciperanno ai Giochi. E quasi tutti si allenano tra Nord e Centro. I dati di Istat e Svimez: fanno sport solo 20 calabresi su 100 (in Trentino sono 50), al Sud due terzi delle scuole primarie non hanno una palestra

L’Autonomia differenziata sbarca alle Olimpiadi. Occhio alla carta d’identità degli atleti: tra i 403 che parteciperanno alla manifestazione a Parigi, soltanto 66 sono nati al Sud o nelle isole. È il 16,37% della squadra. La sproporzione è evidente: le regioni di provenienza rappresentano più del 31% della popolazione italiana: Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Altra notazione “differenziata”: tra questi 66 almeno la metà non si allena a casa propria ma in altre regioni. Tutti i pallavolisti, tra i quali ci sono i rossanesi Gabriele Laurenzano e Daniele Lavia: la Calabria non ha (più) società nella massima serie. Vale anche per il tuffatore Giovanni Tocci: legatissimo a Cosenza, si allena nel Centro sportivo dell’esercito. Condizione molto diffusa: Benedetta Pilato ha lasciato Taranto per studiare biologia e allenarsi a Torino, Rossella Fiamingo e Luigi Samele sono di stanza a Roma e a Bologna.

Domani si è occupato di tirare le somme di questa fuga sportiva dal Sud: il Mezzogiorno rappresenta poco meno di un terzo della popolazione pur ospitando solo un decimo degli azzurri.

La migrazione è evidente ma la dinamica si inverte se si guarda il medagliere: Meridione e isole hanno espresso 17 podi, un quarto del bottino complessivo di 69. Il Sud in proporzione vince pure di più.

Ma i numeri nascono da condizioni strutturali: Sud e isole hanno meno impianti a disposizione e una base di reclutamento inferiore. Lo mette nero su bianco l’Istat con i dati del 2022. E la Calabria al solito non brilla: dai tre anni di età in su meno di venti calabresi su cento fanno sport in modo saltuario e continuativo a fronte dei 60 altoatesini, dei 50 trentini, dei 42 veneti, dei 40 lombardi, dei 39 emiliano-romagnoli.

Dal 2005 al 2022, tanto per aggiungere un altro dato, la pratica sportiva al meridione è cresciuta di una virgola (0,4), rispetto al più 3,3 della media nazionale. La classifica di “sportività” del Sole 24 Ore conferma: fra le prime 50 province c’è solo Cagliari, ventesima. Le ultime sedici in classifica sono tutte del Sud e delle isole.

Le prospettive, con la riforma Calderoli, sono preoccupanti. Lo sport non è fuori dal testo approvato: l’«ordinamento sportivo» compare fra le materie in cui dovrà funzionare il «paracadute» dei Lep, i livelli effettivi di prestazione minimi che il governo dovrà indicare e far rispettare.

Formulazione che spiega poco. Meglio, come al solito, guardare ai dati di Svimez: al Sud ci sono il 66 per cento dei bambini delle scuole primarie che non hanno una palestra a disposizione. Il Pnrr ha dato risposte parziali: è vero che si sono parzialmente privilegiati gli interventi al Sud, il 52 per cento delle 400 palestre scolastiche che sono/saranno ristrutturate sono in Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata, ma gli interventi del piano “Sport e periferie”, con caratterizzazione territoriale nel Meridione, sono stati indirizzati verso aree e periferie disagiate, senza un orientamento specifico. Intanto la fuga dal Sud continua.

Viene resa esplicita anche da un’altra valutazione del Sole 24 Ore che mette in relazione, per ogni provincia, il numero degli atleti e delle atlete presenti a Parigi e la popolazione residente, in un’età compresa tra i 15 e i 50 anni. A vincere quest’anno è Oristano, che, con meno di 57mila abitanti nella fascia 15-50 anni, porta in Francia quattro sportivi. Un’eccezione che premia Sud e Isole e precede sul podio Livorno e la piemontese Verbano Cusio Ossola; nelle prime dieci ci sono anche altre tre toscane (Massa-Carrara 6ª, Pisa 7ª e Siena 10ª), due liguri (Savona al 4° e Genova al 5° posto) e due territori del Nord-Est: Udine (8ª) e Trento (9ª). Oristano è una goccia nel mare di un Meridione che arranca: la prima provincia del Sud è Cagliari al 35esimo posto, subito prima di Trapani. Le calabresi? Cosenza è 70esima, Catanzaro 71esima e Reggio Calabria penultima, all’81esimo posto. Dati che confermano come la spaccatura nel Paese sia (anche) sportiva.