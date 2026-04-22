È in corso a Sabaudia il Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte studentesche, a cui partecipano, coordinati dalla responsabile regionale Franca Falduto, Francesca Medaglia (Cosenza), Marinella Daffinà (Vibo Valentia), Hermes Praticò (Reggio Calabria), Giuseppe Malena (Crotone) e Antonio Rizzo (Catanzaro).

Ognuno dei presidenti ha scelto di prendere parte ai lavori delle commissioni che saranno illustrati al ministro Valditara nella giornata conclusiva.

La presidente della CPS di Cosenza ha portato il suo contributo alla commissione «Salute e benessere», che intende promuovere legami sani e rispettosi all’interno della comunità scolastica, allargandosi, alla luce dei recentissimi fatti di cronaca, alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, all’educazione al rispetto, al disagio giovanile causato da malessere psicofisico ed edupsicopenia, intervenendo con un ascolto attivo attraverso sportelli psicologici.

Tutto ciò per rafforzare la lotta alla dispersione scolastica con nuove attività e iniziative volte a far appassionare maggiormente gli studenti, con riferimento al decreto 19/24 e ai recenti programmi di Agenda Nord e Agenda Sud, finanziati dal FSE+.

La commissione, inoltre, dovrà trattare del rilancio dello sport nelle scuole, anche grazie alla proposta di un aumento delle ore di educazione fisica nei programmi curricolari.

La presidente di Vibo Valentia sarà impegnata nella commissione “Educazione civica”, che tratterà attivamente anch’essa della lotta a bullismo e cyberbullismo con l’obiettivo di stilare linee guida che prevedano percorsi mirati all’educazione finanziaria, all’importanza del merito e delle pari opportunità e a uno studio dei testi costituenti fondamentali della nostra Repubblica, per creare cittadini consapevoli.

Il presidente di Catanzaro sarà impegnato nella commissione «Rappresentanza», con l’obiettivo di ricollocare l’importanza della stessa al centro in tutte le scuole, valorizzando da una parte un avvicinamento al contesto scolastico e, dall’altra, un accostamento alle autorità regionali, facendo della CPS il principale ponte tra gli studenti e le istituzioni.

La suddetta commissione, inoltre, si occuperà dei piani per l’internazionalizzazione delle Consulte, in modo da interloquire proficuamente con i rappresentanti delle altre comunità, associazioni e organismi studenteschi.

Il presidente della Consulta di Crotone si occuperà di “Disparità territoriali”, partendo da Agenda Nord e Agenda Sud, con l’obiettivo di monitorare in ogni regione la condizione di determinati servizi che interessano la comunità studentesca: i trasporti pubblici, il diritto allo studio, connesso alla diffusa povertà educativa che colpisce le periferie in misura maggiore rispetto ai contesti urbani, e l’edilizia scolastica.

Anche grazie ai tavoli Stato-Regione, disciplinati dal Titolo V della Costituzione, sarà possibile portare istanze e soluzioni per consentire a tutti gli studenti lo stesso diritto allo studio, rispettando l’autonomia delle singole regioni rispetto alle tematiche presentate.

Il presidente della Consulta di Reggio Calabria sarà impegnato nella commissione “Intelligenza artificiale”, con l’obiettivo di stilare un programma che preveda un uso consapevole e disciplinato dell’IA, mettendo a conoscenza gli studenti circa l’importanza dello strumento per prevenirne un uso sconsiderato che possa sostituire la loro capacità critica e creativa.

Tutti i presidenti sono all’opera per illustrare le iniziative realizzate e programmate nei vari settori, a dimostrazione del percorso virtuoso delle Consulte studentesche calabresi, che spesso hanno fatto, orgogliosamente, da apripista alle altre regioni.