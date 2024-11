Mercoledì 9 ottobre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) trentesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della trentesima puntata l'avvocato Francesco Bevilacqua, di Lamezia Terme, grande esperto di montagne calabresi. Bevilacqua è autore di numerose pubblicazioni sulle principali realtà montuose della Calabria (Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Catena Paolana...) frutto di tanti anni di passione, dedizione, sopralluoghi e studi. Le aree montane della Calabria rappresentano un patrimonio immenso sotto molti profili: naturalistico, paesaggistico, storico-identitario, economico-sociale, agroalimentare, folklorico, delle risorse idriche... Tali ricchezze possono essere ulteriormente utilizzate e valorizzate. La trasmissione può essere seguita in diretta streaming e on demand su LaC Play.