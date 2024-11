È Executive Manager - Head of Google Cloud Competence Center di NTT DATA Italia, un ruolo strategico in una multinazionale che spazia dalla consulenza strategica alle tecnologie all'avanguardia

È Marco Iusi l’ospite di questa settimana del podcast ‘La sedia vuota’. Con lui parliamo delle imminenti sfide che ci attendono nel campo delle nuove tecnologie, dell’informatica, dell’intelligenza artificiale. E già sappiamo che il futuro è oggi, che siamo solo all’inizio, ma che ci siamo già dentro, e che ci aspetta una nuova rivoluzione. Quello che è indispensabile è che nessuno resti indietro.

La grande sfida che siamo chiamati ad affrontare, quando parliamo di intelligenza artificiale è che non dobbiamo avere paura. Ma dobbiamo prepararci ai cambiamenti che ci attendono. Semmai dobbiamo fare in modo che i cambiamenti non ci colgano impreparati.

Marco Iusi è "Executive Manager - Head of Google Cloud Competence Center di NTT DATA Italia" un ruolo strategico in una multinazionale che spazia dalla consulenza strategica alle tecnologie all'avanguardia. Opera da oltre 50 anni e rende possibili esperienze che trasformano le organizzazioni per il successo, rivoluzionano le industrie in modo positivo e danno forma a una società migliore per tutti.