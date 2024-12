Mercoledì 4 dicembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) cinquantaquattresima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme.

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della cinquantaquattresima puntata il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, già ai microfoni di Grand Terroir per presentare l'apertura del Consolato del Marocco nell'importante cittadina tirrenica.

In questa intervista spazio, invece, al ruolo economico e sociale di Gioia Tauro, soprattutto in relazione alle attività del porto e all'enorme potenziale del retroporto.

Il porto di Gioia Tauro è uno dei più grandi e attivi nel Mediterraneo e svolge un'attività di transhipment: le enormi navi container che giungono in prevalenza dall'Estremo Oriente, attraverso il canale di Suez, scaricano i loro contenitori metallici sulle banchine affinché li si carichi su altre navi, più piccole, pronte a partire per varie destinazioni europee e mediterranee.

L'ampliamento delle attività del retroporto, sempre connesse a questo fondamentale ruolo commerciale e di servizi, potrebbe generare sviluppo e posti di lavoro. Nell'intervista si è parlato anche della possibilità di realizzare una piastra del freddo, utile per le attività agroalimentari, conseguente all'avvio del rigassificatore.

Ma Gioia Tauro significa anche agricoltura e servizi, e vuole confermarsi come punto di riferimento fondamentale, forte di una posiizione geografica ideale, della sponda tirrenica italiana. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.