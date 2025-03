“Libertà sotto la Legge”: oggi a Catanzaro Lido si terrà il congresso provinciale del Sap (Sindacato autonomo di Polizia), con inizio alle ore 10.30.

L'appuntamento sindacale cade in una fase storica in cui la vicinanza dei cittadini alle forze di polizia deve superare atteggiamenti di natura formale per diventare convinta difesa della legalità e delle prerogative dello Stato.

Molto qualificata la presenza dei relatori che interverranno dopo l'introduzione del segretario provinciale Sap di Catanzaro, Sergio Riga. Si avvicenderanno al microfono: Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale della Calabria; Castrese De Rosa, prefetto di Catanzaro; Giuseppe Linares, questore di Catanzaro; Salvatore Curcio, procuratore della Repubblica di Catanzaro; Stefano Paoloni, segretario generale nazionale del Sap. Concluderà i lavori Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno. Modererà i lavori Massimo Tigani Sava, giornalista.

Tra i temi che verranno dibattuti: il Ddl Sicurezza; le garanzie funzionali; le regole d'ingaggio. Nel pomeriggio, e quindi dopo il convegno, spazio agli adempimenti congressuali che vedranno la partecipazione di esponenti della Polizia di Stato provenienti da tutta la provincia catanzarese.