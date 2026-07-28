È l'una di notte in un reparto della Calabria quando un'infermiera con dieci anni di contratti a termine sulle spalle si chiude nello stanzino delle divise e apre il telefono. Non un social, non un messaggio: il sito di Azienda Zero, sezione "Amministrazione Trasparente". Scorre con il pollice, alla luce fredda dello schermo, cercando una parola sola: graduatoria. Non c'è. Non c'era ieri, non c'era la settimana scorsa. Ha inviato la domanda a marzo. Da allora, ogni sera, apre quella pagina come si apre una finestra su una strada vuota.

Il fatto è semplice da raccontare. A febbraio Azienda Zero, l'azienda per il governo della sanità calabrese, ha bandito con la delibera n. 16 un concorso per 349 posti di infermiere a tempo indeterminato: procedura unificata regionale, graduatoria unica, posti distribuiti tra otto aziende sanitarie e ospedaliere. Sono arrivate 1.553 domande per gli infermieri, oltre 2.700 contando anche i 176 posti da operatore sociosanitario. Poi, il silenzio. E chi ha fatto domanda ha cominciato un rito che nessun bando prevede: aggiornare la pagina, telefonare agli uffici, iscriversi ai gruppi WhatsApp dove le voci sostituiscono i comunicati e le interpretazioni circolano come una volta circolavano gli appunti prima dell'esame. Perché una graduatoria non è una classifica. È il punto in cui anni di studio, turni di notte, corsi di formazione e speranze si condensano in una decisione amministrativa che può cambiare una vita. Chi aspetta ha diritto a una risposta semplice: a che punto siamo, e perché.

E non è distrazione. È un clima. A giugno il coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, guidato da Fausto Sposato, ha chiesto ad Azienda Zero di revocare la delibera n. 126 del 5 giugno 2026, quella che nomina la commissione esaminatrice, contestando i criteri di scelta dei commissari e definendo "paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea"; e ha preteso la trasmissione dei loro curriculum, entro trenta giorni, per valutarli.

Poche settimane dopo la Fp Cgil ha chiesto formalmente il cronoprogramma di un concorso "già bandito e ancora non espletato", lo stato aggiornato delle graduatorie attive in tutte le Asp, lo scorrimento di quelle esistenti; e ha denunciato il ricorso a un'agenzia interinale per coprire i posti negli ospedali di comunità di Tropea e Soriano, mentre gli idonei aspettano in graduatorie ferme. E mentre il concorso stabile resta fermo, l'11 giugno l'Azienda ospedaliera di Cosenza indice con la delibera n. 310 un avviso pubblico "urgente", per soli titoli, per una graduatoria da usare per incarichi temporanei e sostituzioni di infermieri: dieci giorni per candidarsi, e sulla scheda ufficiale una riga che da sola vale un trattato, "Numero di posti: 1". Un posto dichiarato, un serbatoio reale. In tre settimane la procedura accumula già una delibera di ammissione dei candidati e una rettifica della commissione. L'urgenza, in questa sanità, esiste soltanto per il precariato. E poi c'è il dettaglio che nessuno sceneggiatore avrebbe osato. Il 30 aprile l'Asp di Cosenza pubblica l'avviso N1-70, protocollo n. 69468: la manifestazione d'interesse per trasferire personale nelle Case della Comunità e negli Ospedali di Comunità previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, cioè il futuro dichiarato della sanità territoriale.

Nel registro ufficiale degli avvisi la data di pubblicazione indicata è il 31 aprile 2026: un giorno che non esiste nel calendario. E il collegamento che dovrebbe aprire il testo dell'avviso, mentre scriviamo, restituisce una pagina che non esiste. L'atto c'è. Il modo di leggerlo, no. Nomi, date, delibere, perfino un collegamento morto: il quadro è questo. Un sistema in cui perfino i soggetti istituzionali, ordini e sindacati, devono chiedere per iscritto di poter capire.

Eppure la legge, sulla carta, aveva visto lontano. Il decreto legislativo n. 33 del 2013, rafforzato dal n. 97 del 2016, non ha introdotto un obbligo di pubblicazione: ha affermato un principio. Rendere l'azione amministrativa realmente conoscibile, consentire ai cittadini un controllo diffuso sull'operato delle istituzioni, riequilibrare il rapporto tra chi esercita il potere e chi lo subisce. Perché il potere democratico, a differenza di ogni altro, deve poter essere controllato. E nessuno controlla ciò che non comprende.

Qui sta il punto. Il potere non diventa pericoloso soltanto quando nasconde gli atti. Diventa pericoloso quando gli atti non arrivano, e nessuno spiega perché; o quando arrivano, formalmente pubblici e sostanzialmente indecifrabili, sepolti sotto decine di allegati, delibere, rettifiche e verbali. Sono due facce della stessa opacità, la più sofisticata: quella che non nega il diritto, lo svuota. Come un vetro smerigliato: lascia passare la luce, non lascia vedere.

Qualcuno obietterà che le procedure hanno tempi tecnici, che esistono limiti di privacy, che l'ordinamento prevede l'accesso agli atti. È vero, ed è giusto ricordarlo. Ma la questione non è quale sia il minimo che la legge impone: è quale sia il massimo che una democrazia dovrebbe pretendere da sé stessa. Un'amministrazione può essere perfettamente conforme alle norme e fallire nel suo compito più importante: farsi capire. Ed è lì che nasce una delle più profonde disuguaglianze civili, perché ogni silenzio amministrativo e ogni documento incomprensibile favoriscono chi conosce il linguaggio degli uffici, chi ha relazioni, chi sa a chi telefonare, chi può permettersi un avvocato. Penalizzano tutti gli altri. L'opacità non è il contrario della trasparenza: è il contrario dell'uguaglianza. E quando le informazioni diventano difficili da ottenere compare, puntuale come sempre nella storia di questo Paese, l'intermediario. Quello che "sa", quello che "conosce qualcuno", quello che "ti spiega come funziona". Non serve immaginare favori o irregolarità: basta osservare che un gruppo WhatsApp è percepito come più utile della sezione istituzionale, e una telefonata più affidabile di un sito. Non è più lo Stato che rende conto delle proprie decisioni. È il cittadino che chiede allo Stato il permesso di comprenderle.

In Italia, del resto, abbiamo risolto il problema della trasparenza come risolviamo tutti i problemi: gli abbiamo intitolato una sezione del sito.

E allora la domanda scomoda tocca farla, e tocca farla a ciascuno di noi. L'ultimo atto pubblico che vi riguardava, l'avete capito da soli? O avete cercato un numero di telefono? E quando l'avete cercato, vi siete almeno stupiti di doverlo fare? Perché forse il problema della Calabria, e non solo della Calabria, non è nemmeno la trasparenza. È che ci siamo abituati a fare fatica. Abbiamo normalizzato l'idea che per sapere qualcosa dallo Stato servano mediazioni, e abbiamo smesso di stupirci. Le società non decadono quando compiono il primo errore: decadono quando smettono di riconoscerlo come tale.

Nello stanzino delle divise l'infermiera chiude la pagina, si rimette il telefono in tasca e torna in corsia, dove un campanello suona da un letto in fondo. Domani riaprirà il sito, poi chiamerà il sindacato, poi qualcuno che conosce qualcuno. Lo farà, perché non può permettersi di non farlo. Ma il giorno in cui sapere diventa un privilegio, e non più un diritto, non nasce soltanto un cittadino disinformato. Nasce qualcosa di più pericoloso: un cittadino che smette di credere che le istituzioni parlino anche a lui.